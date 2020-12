"Hanno gestito il fenomeno migratorio", soldi anche per Porto Empedocle

Rosalba Cimino, deputata del Movimento 5 stelle, ha annuncito un contributo economico a favore dei comuni di frontiera e costieri. Nel finanziamento è stata inserito anche Porto Empedocle. “Sono contenta di annunciare - dice Cimino - il contributo economico in favore dei comuni di frontiera e costieri, per sostenerli nella gestione del fenomeno migratorio". Il contributo è presente nella nuova manovra di Bilancio.

“Avevamo detto che avremmo aiutato concretamente questi territori – spiega Cimino – e oggi manteniamo alta l'attenzione sulle problematiche che stanno affrontando. Queste risorse potranno essere utilizzate per strutturare al meglio l'accoglienza dei flussi migratori, per i sindaci e per quelle comunità che hanno affrontato l’emergenza, senza distinzione di colore politico e provenienza geografica”.