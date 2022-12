Ha adibito seminterrato a locale di lavoro, denunciato responsabile di casa di riposo

Aveva adibito, senza alcuna autorizzazione sanitaria, ad attività lavorativa un seminterrato. La scoperta è stata fatta, durante una delle tante verifiche fatte dai carabinieri del Nas, in una casa di riposo di Favara. Il legale responsabile della struttura è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento.

Ciclicamente il comando carabinieri Tutela per la Salute dispone ispezioni, verifiche e controlli nelle varie case di riposo anche dell’Agrigentino. Negli ultimi giorni è “toccato” ad una struttura di Favara dove, appunto, gli specialisti dei carabinieri hanno accertato che era stato adibito ad attività lavorativa, in assenza di autorizzazione sanitaria, un locale seminterrato. E’ stata quindi formalizzata la denuncia alla Procura del legale responsabile, un favarese cinquantaquattrenne. Ma i carabinieri del Nas hanno anche informato l’autorità sanitaria, ossia l’Asp di Agrigento.

I carabinieri del Nas, nelle ultime settimane, non stanno tenendo d’occhio soltanto – fra ingrossi ed esercizi commerciali – quello che è già arrivato o arriverà sulle tavole degli agrigentini in occasione delle feste. L’attenzione resta infatti massima anche sulle strutture che si occupano del ricovero di anziani o disabili, oltre che sui punti sanitari in genere. Controlli del genere – tanto quelli sull’alimentazione e pertanto deputati a garantire la salute pubblica, quanto quelli su laboratori medici o strutture di ricovero – andranno avanti anche nelle prossime settimane. Feste o non feste non ci saranno stop. Tutt’altro.

Per oggi, inevitabilmente, la full-immersion riguarderà i controlli alimentari: mercati ed esercizi pubblici soprattutto.