Ritrovati resti umani in uno stabile del centro di Favara: il pensiero corre subito a Gessica Lattuca

Sono i resti di Gessica Lattuca? L'interrogativo è, di fatto, inevitabile. E si sta ponendo, al momento, da una bocca all'altra. A Favara e non soltanto.

Dei resti umani sono stati trovati in via Luigi La Porta. Alcuni operai erano al lavoro, per interventi di ristrutturazione in un'abitazione di una residenza disabitata da tempo. Ed è proprio durante questi interventi che, in mattinata, sarebbero saltate fuori delle ossa. E' stato subito lanciato l'allarme e sul posto sono accorsi i carabinieri della tenenza cittadina, ma anche quelli del nucleo Investigativo di Agrigento.

I resti umani sono stati recuperati e posti sotto sequestro. Dovranno essere analizzati per risalire al Dna e stabilire se, effettivamente, appartengono o meno alla donna - una ventisettenne, madre di quattro figli, - di cui non si hanno più notizie dal 12 agosto del 2018.