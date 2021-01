Generi alimentari, pannolini e giocattoli per i bisognosi: si inaugura la "Casa del bambino"

Domani pomeriggio (ore 16) la sezione di Favara del Cif (Centro Italiano Femminile) inaugurerà la “Casa del Bambino” posta in un locale messo gratuitamente a disposizione dai proprietari in via Vittorio Emanuele, nel centro storico della città. La notizia è riportata oggi sul Giornale di Sicilia.

“Si tratta di un luogo – tiene a specificare Antonella Morreale, presidente del Cif comunale – dove le famiglie bisognose possono trovare, oltre ad alimenti di prima necessità, anche giocatoli, vestitini, culle, pannolini, pappine e tutto ciò di cui hanno necessità i bambini da zero a 12 anni”.

La “Casa del Bambino” sarà intitolata a Maria Ghibellini Turco, originaria di Caltanissetta, scomparsa nello scorso mese di maggio dopo avere dedicato la sua vita ai bisognosi, ai bambini, ai malati, alle persone anziane, con il benestare della presidente provinciale del Cif, Carmelina Severino.