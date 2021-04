Ladri rubano oro, argenteria, pistola e fucile: denunciata per omessa custodia di armi la proprietaria della casa

Uno o più ignoti malviventi, dopo aver forzato il portone di ingresso di una abitazione di corso Vittorio Veneto a Favara, hanno arraffato e portato via oro e argenteria, ma anche due armi che la proprietaria della casa aveva ereditato dai genitori deceduti. A chiamare i carabinieri della tenenza di Favara, per denunciare il furto in abitazione, è stata proprio la proprietaria: una cinquantaseienne. I militari della tenenza di Favara, coordinati dal comando compagnia di Agrigento, hanno naturalmente subito avviato le indagini per provare a dare un nome e cognome a chi ha messo a segno il furto.

La donna - la proprietaria dell'abitazione dove erano custoditi un fucile e una pistola, ereditati appunto dai genitori, - è stata, però, denunciata, alla Procura della Repubblica, per omessa custodia di armi.

L'attività investigativa dei militari dell'Arma è, naturalmente, indirizzata anche - e soprattutto - al recupero delle due armi: perché, adesso, in circolazione, ci sono anche un fucile e una pistola.