Emendamenti alla finanziaria regionale, dalla politica poche briciole per la provincia

Dai fondi per le feste patronali (voce cassata a penna per inserire la più strategica "iniziative turistiche"), alle risorse per giochi pirotecnici e manifestazioni sportive e associazioni culturali. C'è di tutto tra i sessanta emendamenti alla legge di bilancio regionale avanzate dai gruppi in Sala d'Ercole, ma c'è una certa carenza di iniziative che hanno ricadute effettive sulla provincia di Agrigento.

Sono 63 gli emendamenti che abbiamo letto e che sono firmati dai vari gruppi all'Ars, e tra questi solo 2 citano esplicitamente centri della provincia, anche se vi sono numerosi atti avanzati da deputati agrigentini che avranno ricadute altrove oltre che, ovviamente, emendamenti che hanno un valore generale.

Mirati sull'Agrigentino sono sicuramente due atti firmati dal deputato del M5S Angelo Cambiano. Uno riguarda lo stanziamento di di 400mila euro per la creazione a Licata di uno spazio sportivo aperto. Altri 280mila euro vengono stanziati per i comuni di San Giovanni Gemini, Grotte, Casteltermini e Licata per l'acuqisto di scuolabus e mezzi di trasporto da destinare anche a soggetti con handicap. Centomila euro invece - a firma del capogruppo del M5S Nuccio Di Paola - sono stanziati per sostenere iniziative culturali e turistiche che ricordino l'operazione "Husky" dello sbarco alleato in Sicilia. Tra le città interessate, ovviamente, c'è anche Licata.