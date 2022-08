Incidente in piazzale Giglia durante lo spettacolo di Ferragosto, drone finisce addosso a una signora seduta su una panchina

Un drone utilizzato per effettuare foto dall’alto e riprese aeree, utilizzato da un fotografo che stava immortalando lo spettacolo musicale di Ferragosto in piazzale Giglia dove è intervenuta la cantante Orietta Berti, è improvvisamente precipitato colpendo una signora che era seduta su una panchina. La donna è rimasta ferita ed è stata portata in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni non dovrebbero destare particolari preoccupazioni.

La signora non era vicina al palco ma in posizione laterale e piuttosto defilata. Ma la sfortuna ha voluto che il dispositivo volante sia finito proprio addosso a lei.