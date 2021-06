Le ragazze di Donnavventura sono tornate in viaggio: Lampedusa è fra le prime mete

Dopo le isole Canarie, le quattro bellezze si trovano sulla più grande delle Pelagie e sono in corso le riprese

Nel giugno del 2019 erano state in Sicilia e avevano fatto il giro delle Eolie, Palermo e Taormina. Da ieri, sono invece a Lampedusa. Sono le quattro ragazze protagoniste dell'edizione 2021 di Donnavventura. Dopo l’interruzione dovuta alle limitazioni dettate dall’emergenza COVID-19, Donnavventura è, infatti, tornata in viaggio! Le ragazze racconteranno i viaggi dell'estate 2021 e dopo essere state alle isole Canarie, da ieri appunto sono sulla più grande delle Pelagie.

Una presenza, quella delle ragazze della trasmissione tv Donnavventura, che è stata più che gradita da tutti gli isolani e non solo. Perché nella puntata dedicata a Lampedusa, i siciliani vedono quello che non potrà che essere un ottimo biglietto di presentazione per l'isola e dunque con inevitabili ricadute turistiche ed economiche.