Documento di Andrea Camilleri che autorizzava l’uso del termine “Vigata” finisce in discarica: sindaco su tutte le furie

Il termine “Vigata” è ormai nell’immaginario collettivo di tutti, soprattutto chi ha amato il commissario Montalbano creato dalla penna di Andrea Camilleri. “Vigata” è il nome della città immaginaria legata al celebre personaggio interpretato nella fiction televisiva da Luca Zingaretti. Nell’ormai lontano 2003 lo stesso scrittore empedoclino aveva concesso l’autorizzazione all’utilizzo del termine “Vigata” accanto alla dicitura “Città di Porto Empedocle”: lo aveva fatto con un documento scritto di proprio pugno e consegnato al Comune della sua città. Una testimonianza importante, un oggetto da custodire che, incredibilmente, è sparito per poi essere rinvenuto in discarica.

Un episodio che ha fatto andare il sindaco Calogero Martello su tutte le furie: “Apprendo con rammarico - scrive il primo cittadino - li ritrovamento in discarica del documento in originale vergato di pugno con cui Andrea Camilleri, nel 2003, concesse quell’autorizzazione. Si tratta di un fatto molto grave, che mi ha condotto ad avviare con urgenza un’indagine interna al Comune per verificare come, quando ed in che modo sia stato possibile che un documento così importante possa essere stato smaltito in discarica. Ringrazio tutti coloro che si sono adoperati per il rinvenimento, tra questi il giornalista Francesco Di Mare. Il documento, com’è giusto che sia, sarà affisso nella stanza di rappresentanza del sindaco, affinché la memoria e il ricordo di Andrea Camilleri siano tenuti vivi ed in maniera adeguata e solenne”.