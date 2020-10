Si ferma l'acquedotto Fanaco, mezza provincia a secco: disagi in vista

Si ferma l'acquedotto Fanaco. Un guasto, segnaglato da Siciliacque Spa, ha improvvisamento "stoppato" la condotta dell'acque. Per questo, i comuni rimasti a secco sono diversi. Tra questi oltre Canicattì; Campobello di Licata e Ravanusa a quella anche Ravanusa, Canicattì; Campobello di Licata, Casteltermini, Licata: Serbatoi “Sant’Angelo” (ad eccezione delle utenze sensibili dell’Ospedale e Fontanelle Pubbliche di Via Palma).Per lo stesso motivo risulta minore la fornitura idrica nei comuni alimentati dal partitore di Aragona: Agrigento (Zona San Michele, Fontanelle, via Unità d’Italia, Serbatoio Madonna delle Rocche) Aragona, Comitini, Porto Empedocle (Zone Bellavista e Caliato); Favara;Utenze voltano.

