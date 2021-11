Servizio di assistenza igienico-personale per gli alunni disabili, la Cgil diffida il Libero consorzio

Manca l'assistenza igienico-personale per gli studenti disabili che frequentano le scuole superiori della provincia, la Cigl diffida il Libero consorzio di Agrigento perché possa attivare il servizio.

"Il sindacato - dice una nota - è impegnato fin dal mese di settembre, prima della riapertura delle scuole, insieme alle associazioni, a risolvere il grave problema, che concerne la gestione del servizio igienico personale specialistico rivolto agli studenti con disabilità gravissima delle scuole superiori. Mentre tutte le città metropolitane e i Liberi consorzi dei comuni della Sicilia, pur tra le diverse difficoltà, alla fine, seppur con ritardo rispetto al calendario scolastico, hanno avviato il servizio di assistenza - continua la lettera - il consorzio di Agrigento, non solo ancora non l’ha fatto, ma il dirigente generale continua a proporre figure professioni, come quella dell’infermiere, non previsti da nessuna normativa poiché non pertinenti col servizio in oggetto".

Secondo il sindacato "é evidente, nei fatti, che codesto consorzio si è dimostrato sordo ad ogni contributo costruttivo e professionale, atteggiamento che ha creato e crea nocumento agli studenti disabili gravissimi e alle loro famiglie" e sarebbe quindi chiara la "palese negazione del diritto allo studio sancito dall’articolo 34 della Carta Costituzionale".

Per tutto questo la Cgil "diffida il consorzio dei ad avviare entro venerdì 12 novembre 2021 il servizio di assistenza igienico personale per gli studenti disabili gravissimi. In mancanza di atti tangibili entro tale termine, la stessa si rivolgerà all’autorità giudiziaria competente affinché sia demandato ad essa il compito di stabilire se le normative regionali vigenti in materia sono state applicate correttamente o meno e se taluni atti siano conformi alle leggi da cui promanano o siano invece contro legge".