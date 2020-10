"Diffamazione a ex vice presidente Regione e attivista politica", due proscioglimenti per Arnone

Due proscioglimenti in poche ore per l'avvocato Giuseppe Arnone, accusato di diffamazione nei confronti dell'ex vicepresidente della Regione, Mariella Lo Bello, e della collega, nonchè attivista politica, Ausilia Eccelso.

Per quest'ultima vicenda era stato condannato in primo grado a un mese di reclusione (ma assolto per altre singole accuse di diffamazione nei suoi confronti) nell'ambito di un dibattito aspro su temi legati all'inquinamento del mare di San Leone. In particolare, era stato riconosciuto colpevole di diffamazione per averla definita "mendace e bugiarda".

La Corte di appello ha riformato la sentenza e lo ha assolto. La seconda vicenda riguarda una querela dell'ex vicepresidente della Regione Siciliana Mariella Lo Bello. In questo caso Lo Bello, dopo il deposito della lista testi da parte dell'avvocato Daniela Principato, suo difensore, ha operato la scelta di rimettere la querela.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Di conseguenza il giudice Giuseppe Sciarrotta ha emesso la relativa sentenza di non doversi procedere e il processo - che scaturiva dalla denuncia per averle contestato una serie di illeciti legati al suo incarico sindacale, in particolare nell'erogazione dei compensi ai dipendenti della Cgil - non si è neppure aperto.