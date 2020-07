Di Rosa: "Collezioni Sinatra e Gianbecchina, l'Amministrazione renda conto alla città"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Collezioni SINATRA E GIAMBECCHINA, l'amministrazione renda conto alla Città!!!

Eravamo fermi ad una certezza, il Palazzo dei Filippini proprietà del Comune di Agrigento fino a poco tempo fa, grazie a donazioni di famiglie storiche Agrigentine, ospitava un ricco patrimonio, annoveraVA quadri del Giambecchina, Lojacono, Politi e Santella. Le famose collezioni del Lojacono e del maestro Giambecchina ERANO frutto di importanti donazioni, la prima da parte degli eredi del “Sinatra”, a suo tempo proprietario della stessa, la seconda da parte degli eredi dello stesso artista nativo della zona.

Oggi, cosa ne è rimasto ?

Che destino è toccato alle diverse mostre permanenti e temporanee, tra cui opere di Giambecchina, Lojacono, Politi e Santella. In particolare, che destino è toccato alle collezioni “Sinatra” e “Giambecchina” del valore inestimabile, cedute gratuitamente al comune di Agrigento con numerosi dipinti del maestro siciliano Francesco Lojacono, molti dei quali rappresentanti paesaggi caratteristici della vita e dei territori dell’agrigentino?

Abbiamo appreso dai giornali(non certo dall'amministrazione) che Sono stati portati via(non si sa quando) senza che la città ne sia stata resa partecipe(quasi come un furto), i quadri di “Giambecchina” perché ? Abbiamo avuto notizia che stessa sorte potrebbe toccare alla collezione “Sinatra”…. Cosa è accaduto e cosa accade realmente ?

Qualcuno paghi per la sua inefficienza, il sindaco(in proroga) renda conto alla città su cosa è accaduto e cosa accade, non si raccontino alla città le solite storielle, che sia qualcuno a pagare per la sua inefficienza.