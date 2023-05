In tuta e con un braccio ingessato scappa dalla camera di sicurezza del tribunale: caccia a un detenuto in fuga

Un detenuto originario di Trapani, Francesco Adragna di 35 anni, attualmente recluso nel carcere di Agrigento, è fuggito dalla camera di sicurezza del palazzo di giustizia trapanese dove, dalla città dei templi, era stato appositamente portato per prendere parte ad un processo in cui è imputato.

A Trapani è dunque caccia aperta al detenuto che, in tuta e con un braccio ingessato, è riuscito a fuggire facendo perdere le proprie tracce.

Al palazzo di giustizia è subito scattato l’allarme con una rapida mobilitazione di agenti di polizia penitenziaria, carabinieri e agenti che hanno subito avviato le ricerche. Dopo una prima perlustrazione del tribunale non è stato possibile rintracciare Adragna. Ma si ritiene che il detenuto si sia nascosto nelle immediate adiacenze e che non sia riuscito ad uscire dal perimetro della struttura.