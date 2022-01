Trovato con 9 flaconi di metadone senza etichetta identificativa: 46enne denunciato

I carabinieri della tenenza di Favara hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 46 anni perchè trovato in possesso di 9 flaconi di metadone. La sostanza non riportava alcuna etichetta identificativa.

Il 46enne si trovava in una delle vie del centro di Favara ed è stato sottoposto a controllo dopo che si era mostrato particolarmente agitato alla vista dei militari dell'Arma. Ogni singolo flacone aveva una capacità di 80 ml. L'uomo è stato denunciato in stato di libertà con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.