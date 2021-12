Scoppia incendio in un appartamento: momenti di paura a Fontanelle

Momenti di paura, ma nessun ferito, a causa di un incendio divampato a Fontanelle nel tardo pomeriggio di oggi.

Il fuoco si è innescato per cause al momento non note e avrebbe arrecato danni agli interni della casa che si trova al quinto piano di una palazzina molto abitata in piazza Fontanelle.

L'appartamento era disabitato al momento dell'incendio.