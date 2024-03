Tre cuccioli abbandonati e senza posto al canile, l'appello di chi li ha raccolti: "Contattatemi per adottarli"

Sono tre cuccioli che somigliano molto ai pastori maremmani: bianchi, docili ma disorientati perché qualcuno ha pensato di sbarazzarsene abbandonandoli in via Europa nel centro cittadino.

A notarli è stato un passante che si è fermato con l’auto per rifocillarli con del cibo. Poi ha chiamato i vigili urbani che però hanno riferito di non poterli trasferire al canile municipale perché pieno. L’uomo, a quel punto, ha deciso di portarseli a casa per accudirli in attesa di trovare qualcuno che possa adottarli.

Ha così contattato la nostra redazione per rivolgere un appello a chi ha voglia di fare entrare un cucciolo in casa per dargli affetto e cure. Gli interessati possono contattarlo al 344 2122293.