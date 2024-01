Crollo di intonaco al liceo Scientifico Leonardo, ecco come cambiano gli orari delle lezioni

Non è crollato nessun tetto al liceo Scientifico "Leonardo" di Agrigento. Contrariamente alle voci infondate che continuano a circolare, nell'istituto scolastico c'è stato un distacco di intonaco ammalorato. Ed è per garantire gli interventi di messa in sicurezza dei luoghi che è stata organizzata l'attività didattica in orario pomeridiano. Una scelta fatta per velocizzare gli interventi al secondo piano del liceo dove non si sono aule vuote ed inanimate. "Nella nostra scuola ogni spazio è tutti i giorni vivo e brulicante di studenti e docenti - ha spiegato il dirigente scolastico del liceo Scientifico 'Leonardo', Patrizia Pilato - . Nel ringraziare le famiglie degli alunni per la consueta, piena ed incondizionata collaborazione manifestata nel comune interesse della garanzia del servizio di istruzione, sottolineo - ha concluso Pilato - che sono in corso, sono iniziati subito, i lavori di ripristino dei luoghi e che prestissimo restituiremo spazi ancora più sicuri ai nostri ragazzi".

La scuola continua ad accogliere tutti i giorni, con lo stesso entusiasmo ed onestà intellettuale che l'ha sempre contraddistinta, la propria comunità professionale, nonché studenti e genitori che vorranno visitare le innovative aule didattiche e i laboratori del futuro.

Calendario provvisorio dal 29 gennaio al 10 febbraio

Il secondo e il terzo piano del plesso centrale resta interdetto per consentire un rapido intervento di messa in sicurezza. Nell'ottica dello spirito di squadra, che governa tutte le relazioni interne del liceo 'Leonardo', le classi rispetteranno un nuovo orario provvisorio. Dal 29 gennaio al 3 febbraio, dalle 8 alle 13, saranno a lezione gli alunni delle classi 1B, 2B, 1D, 2D, 1A, 2A, 1E, 2E, 1H e Asa. Dalle ore 14 alle 18, invece, gli studenti di 1C, 2C, 2Dsa, 2Bl, 1G, 2Asa, 1Bsa, 1Csa, 1F e 2Cl.

Dal 5 al 10 febbraio, dalle ore 8 alle 13, saranno a lezione gli alunni della 1C, 2C, 2Dsa, 2Bl, 1G, 2Asa, 1Bsa, 1Csa, 1F e 2Cl. Dalle ore 14 alle 18, invece, gli studenti della 1B, 2B, 1D, 2D, 1A, 2A, 1E (Scienza dei dati inizierà alle ore 12), 2E, 1H e 1Asa.