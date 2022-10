Comuni con organici ridotti all'osso e uffici bloccati, Brandara scrive a Schifani: "Serve un intervento urgente"

Dipendenti in servizio ad orario ridotto e Comune con servizi a rischio, la sindaca di Naro Maria Grazia Brandara ha deciso di rivolgersi al presidente della Regione Renato Schifani: “Serve un intervento a sostegno di tutti i Municipi”.

E’ stato chiesto di porre l’attenzione “sulla disastrosa situazione in cui versa il municipio e rende arduo il compito di sindaco”.

“Ad oggi - scrive Maria Grazia Brandara rivolgendosi a Schifani - i precari sono stati stabilizzati con sole 18 o 20 ore di servizio settimanale, con una retribuzione che non è quindi adeguata alle esigenze familiari (inferiore ai mille euro). Il tutto ha ovviamente anche un impatto negativo sull’operatività dell’Ente. Il personale in attivo è formato da un numero esiguo di dipendenti che assicurano la presenza in proporzione alle ore stabilite per contratto, insufficienti ad assicurare il servizio nei vari comparti e, tra questi, diversi si apprestano ad andare in pensione. Senza parlare della necessità di figure apicali per ricoprire il ruolo di responsabili di posizione organizzativa, così come di operai manutentori. Due distanze per professionalità e specializzazione che sono egualmente indispensabili”.

La sindaca denuncia così il “grave stato di inefficienza e degrado in cui stanno precipitando i comuni siciliani, a causa della mancanza di riguardo alla dignità della persona anche attraverso l’adeguato e giusto riscontro economico derivante da lavoro pubblico”. Chiede dunque “un urgente incontro per affrontare tale gravoso problema che è certo arrecare disagi e danni a tutte le municipalità della Sicilia a partire dalla mia comunità ed al mio Ente che oggi è anche in dissesto”.