Fede e Coronavirus, ecco le nuove disposizioni per ricevere i sacramenti

Allentamento delle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19, ecco tutte le novità previste. Ad anticiparle, con un post su Facebook, è stata la parrocchia dei santi Pietro e Paolo di Favara. Applicando quanto previsto da Cei, Ministero dell'Interno e Arcidiocesi, già da oggi i familiari possono partecipare insieme alle celebrazioni, stando in uno stesso banco e si possono celebrare con "dignità e sobrietà i sacramenti, a partire da quelli dell'iniziazione cristiana. È bene che la loro celebrazione, pur in gruppi contenuti, avvenga sempre in un contesto comunitario".

In questa fase, comunque, rimangono autorizzate solo le cresime degli adulti dopo l'opportuno periodo di preparazione, mentre le cresime degli adolescenti è stata rinviata al 2021. "Nella celebrazione della Cresima - si legge ancora nella nota - oltre ad assicurare il rispetto delle indicazioni sanitarie - in questa fase l'unzione può essere fatta usando un batuffolo di cotone o una salvietta per cresimando". Allo stesso modo si useranno delle attenzioni particolari per unzioni battesimali e per il sacramento dell'unzione dei malati.

"La ripresa autunnale delle attività pastorali - prosegue il post - sarà necessariamente graduale e ancora limitata dalle misure di tutela della salute pubblica, sino a nuove disposizioni".