Crack della distribuzione alimentare, dopo 3 anni si sblocca l'udienza preliminare

Rigettate le eccezioni della difesa, ammessa la costituzione di parte civile di dipendenti, soci e debitori che sarebbero stati danneggiati dalla sottrazione dei beni e fissazione di un breve calendario per decidere sulle richieste del pm Alessandra Russo di disporre il rinvio a giudizio dei 19 imputati.

Si sblocca, dopo tre anni di azzeramenti, rinvii e intoppi, l'udienza preliminare scaturita dall'inchiesta bis sul più grande crack degli ultimi dieci anni dell'Agrigentino relativo a un gruppo di aziende che operano nel campo della distribuzione alimentare. Il gup Fulvia Veneziano, dopo avere respinto alcune eccezioni dei difensori che chiedevano di dichiarare la nullità dei capi di imputazione, ritenuti troppo generici, e respingere le richieste di costituzione di parte civile, ha individuato due date - 5 e 12 marzo - per le conclusioni di pm e difensori di parte civile e imputati.

Nessuno ha chiesto il rito abbreviato. Sotto accusa, dopo la condanna a 8 anni del principale imputato - l'imprenditore Giuseppe Burgio, a cui facevano capo le aziende del gruppo - siedono diciannove professionisti fra componenti del collegio sindacale, liquidatori, consiglieri di amministrazione e funzionari di banca, accusati di avere agevolato il dissesto del gruppo Burgio con omissioni e sottrazioni di beni.

Ex soci e dipendenti sono stati ammessi come parti civili. Burgio, che in questo troncone processuale risponde di avere sottratto all'erario una somma di circa mezzo milione di euro, per l'accusa avrebbe svuotato le imprese del gruppo, che operavano nel settore della distribuzione alimentare, facendo sparire circa 50 milioni di euro.