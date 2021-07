Covid, salgono Rt (0,91) e incidenza: ma la zona bianca non è a rischio per ora

Il Governo sarebbe intenzionato a modificare gli attuali parametri. Il decreto in vigore è valido solo fino al 31 luglio. Se anche si superasse l'incidenza di 50 casi ogni 10mila, senza una elevata percentuale di letti occupati negli ospedali, si potrebbe restare in zona bianca. Musumeci lancia un appello: "I colori devono essere legati al tasso di ospedalizzazione"

I nuovi casi di Covid aumentano in Italia. Basti pensare che quelli rilevati tra lunedì e giovedì di questa settimana sono circa il doppio di quelli rilevati tra il lunedì e il giovedì della settimana precedente. Rispetto agli 11 casi per 100 mila abitanti della scorsa settimana l’incidenza nazionale settimanale è salita a 19. Sicilia e Sardegna sono sopra i 30 casi ogni 100mila mentre Campania, Lazio e Veneto sopra i 20. Nonostante ciò, non c'è alcun rischio di zona gialla all'orizzonte, realisticamente. Secondo indiscrezioni, il Governo sarebbe intenzionato a modificare i parametri quanto prima. Se anche si superasse l'incidenza di 50 casi ogni 10mila abitanti, qualora non si registrasse un’alta percentuale di letti ordinari e di terapia intensiva occupati, si potrebbe restare in zona bianca nei prossimi mesi.

L'appello del governatore della Sicilia

"E’ necessario rivedere i parametri che fissano la definizione dei colori delle regioni: non possono più essere legati alla percentuale dei contagi, ma al tasso di ospedalizzazione. In Sicilia, attualmente, siamo la seconda regione italiana per contagi Covid ma abbiamo, in totale, solo 21 ricoverati in terapia intensiva e 130 nei reparti ordinari, su 5 milioni di abitanti. Gran parte dei ricoverati, peraltro, risulta non vaccinata. L'esperienza deve indurci a rivedere il sistema, a fare scelte di buon senso. Sarebbe assurdo andare verso nuove restrizioni e chiusure con gli attuali criteri, determinando un disastro che non sarebbe sanitario ma economico". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, intervenendo stamane ad Agorà Estate, su Rai3.

Rt sale a 0,91

L'indice che calcola il tasso di replicazione del virus, calcolato dalla cabina di regia di Istituto superiore di sanità e ministero alla Salute, questa settimana è 0,91 contro lo 0,66 della settimana scorsa e lo 0,63 della precedente. Tra l'altro l'Rt viene calcolato a circa 15 giorni fa, per ragioni tecniche, e solo sui casi sintomatici. Quindi è un dato che ancora non ha colto la grandissima risalita del numero dei casis che si è avuta proprio negli ultimi dieci giorni.

Su anche l'incidenza di casi settimanali per 100mila abitanti, che arriva a 19 contro gli 11 della scorsa settimana.

La trasmissibilità sui soli casi sintomatici aumenta rispetto alla settimana precedente, sebbene sotto la soglia epidemica, espressione di un aumento della circolazione virale principalmente in soggetti giovani e più frequentemente asintomatici. L'impatto della malattia COVID-19 sui servizi ospedalieri rimane minimo con tassi di occupazione in area medica e terapia intensiva ancora in lieve diminuzione. La circolazione della variante delta è in aumento anche in Italia. Questa variante sta portando ad un aumento dei casi in altri paesi con alta copertura vaccinale, pertanto è opportuno realizzare un capillare tracciamento e sequenziamento dei casi.

19 Regioni a rischio moderato

Sono 19 le regioni "classificate a rischio moderato" e due, Trento e Valle D'Aosta, "a rischio basso". Lo riporta la bozza dell'Iss diffusa oggi e relativa alla settimana 5-11 luglio. "Nessuna regione supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o area medica. Il tasso di occupazione in terapia intensiva - si legge nella bozza - è 2%, con una diminuzione nel numero di persone ricoverate che passa da 187 (06/07/2021) a 157 (13/07/2021). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale rimane al 2%. Il numero di persone ricoverate in queste aree passa da 1.271 (06/07/2021) a 1.128 (13/07/2021)".

Il peso dell'incidenza

"I dati ci dicono che non nostro Paese la situazione" epidemiologica "è sotto controllo, io credo che dobbiamo convincerci che non dobbiamo valutare solo il numero dei contagi ma anche gli ospedalizzati. Credo che la riflessione" sui parametri per le chiusure chiesta dai presidenti di Regione "sia opportuna e giusta, perché i contagi possono anche innalzarsi ma dobbiamo monitorare la pressione sugli ospedali, è questo che ci deve preoccupare" ha affermato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa.

Il rischio zona gialla ad agosto non sarebbe al momento una prospettiva reale. La variante Delta è molto più contagiosa e i casi potrebbero aumentare, non di poco, nei prossimi giorni e settimane. Al momento non c'è alcun segnale d'allarme dagli ospedali.

"Bisogna cambiare i parametri: d'estate la Sardegna triplica la popolazione per via dei flussi turistici, non si può calcolare l'incidenza dei contagi sulla base dei soli residenti e penalizzare l'isola che ha una situazione reale lontana dal superamento della soglia prevista per la zona gialla" ha dichiarato Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore di Forza Italia-Sardegna, anticipando il contenuto dell`interrogazione presentata al Governo Draghi.

Il parametro dell'incidenza è quello che più di tutti potrebbe essere pesato diversamente dal 31 luglio in avanti.

La bufala sulla Sardegna zona gialla

"Sardegna in zona gialla dal 19.07.2021", recita il manifesto con tanto di logo della Regione Sardegna. Ma si tratta di un fake. Una bufala che, però, circolando sui social e sulle chat destando la preoccupazione di tanti e creando anche un danno economico all'Isola che in questo momento resta stabilmente in zona bianca, come tutte le altre regioni d'Italia. Una Sardegna che si appresta ad accogliere milioni di turisti per il periodo più caldo dell'estate. Il manifesto-fake è anche pieno di imprecisioni sulle ipotetiche prescrizioni che andrebbero a regolare la fascia gialla, visto che con l'ultimo decreto del Governo la maggior parte delle regole della vecchia fascia gialla sono decadute: tra queste i limiti orari (coprifuoco) e per gli spostamenti tra Regioni e Comuni o il divieto di accogliere clienti nei ristoranti che dovrebbero riprendere con il solo asporto: anche questa una bufala.

I parametri fino al 31 luglio 2021

Il decreto in vigore, valido fino al 31 luglio, specifica in questo modo i parametri per l'ingresso in zona bianca e zona gialla.

a) "Zona bianca": le regioni nei cui territori l'incidenzasettimanale dei contagi e' inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitantiper tre settimane consecutive;

b) "Zona gialla": le regioni nei cui territori alternativamente:

1) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti;

2) l'incidenza settimanale dei casi e' pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni:

2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti COVID-19 e' uguale o inferiore al 30 per cento;

2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti COVID-19 e' uguale o inferiore al 20 per cento;

c) "Zona arancione": le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nelle lettere b) e d) del presente comma;

d) "Zona rossa": le regioni nei cui territori alternativamente:

1) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;

2) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni:

2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti COVID-19 e' superiore al 40 per cento;

2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti COVID-19 e' superiore al 30 per cento.