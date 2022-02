Coronavirus, in Sicilia 7.405 nuovi casi: in lieve calo il numero dei ricoverati

Nelle ultime 24 ore sono stati 7.405 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia su un totale di 47.091 tamponi processati. E' quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute, che segnala un indice di positività al 15,7%.

Salgono a quota 5.001 i guariti, mentre sono 78 i decessi. In quest'ultimo dato sono comprese anche le vittime dei giorni scorsi. Si tratta infatti di un riconteggio, come ha spioegato la Regione Siciliana: 5 sono i morti relativi al 5 febbario, 20 del 4 febbraio, 34 del 3 febbraio, 2 del 2 febbario, 3 dell'1 febbraio, 2 del 31 gennaio, 1 del 30 gennaio, 2 del 29 gennaio e 9 del 28 gennaio scorso.

In calo i ricoveri in regime ordinario (-11 rispetto al dato di ieri) e quelli in terapia intensiva (-5). A conti fatti dunque i ricoverati sono complessivamente 1.542, dei quali 1.414 in area medica con sintomi e 128 in terapia intensiva.

La Sicilia è al sesto posto nella classifica per numero di nuovi casi. Questa la distrubuzione a livello provinciale: Palermo 1.647, Messina 1.420, Catania 1.204, Siracusa 752, Ragusa 676, Agrigento 579, Caltanissetta 555, Trapani 447, Enna 170.

La situazione in Italia

Sono 93.157 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 99.522. Le vittime sono invece 375, mentre ieri erano state 433. Sono 846.480 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 884.893. Il tasso di positività è all'11,1%, stabile rispetto a ieri (quando era all' 11,2%). Sono invece 1.411 i pazienti in terapia intensiva, 29 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 104. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 18.615, ovvero 385 in meno rispetto a ieri.