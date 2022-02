Coronavirus, il bollettino dell'Asp: due nuove vittime e oltre 470 casi

Il Coronavirus miete due nuove vittime in provincia di Agrigento. A dirlo è il quotidiano bollettino dell'Asp, caratterizzato in questi giorni da un calo progressivo dei ricoveri ma da una costanza presenza di decessi. I morti sono oggi di Sciacca e Ribera. Sono invece 471 i nuovi casi di positività, ma ben 450 le guarigioni.

La situazione negli ospedali

Gli agrigentini attualmente ospedalizzati sono 47 (+2). In degenza ordinaria/subintensiva sono 44 (+3): 22 si trovano al "Fratelli Parlapiano" di Ribera e 19 al San Giovanni di Dio di Agrigento. Al momento c'è un solo paziente ricoverati in Terapia intensiva al San Giovanni di Dio. Al momento sono 2 (stabile) in strutture low care: uno a Ribera e uno fuori provincia.

I dati Comune per Comune

Secondo quanto riportato dal bollettino dell'Asp, Agrigento è a 1.330 casi (-38); Alessandria della Rocca a 31 (+1); Aragona: 144 (-5, 7 sono migranti ospitati in una struttura di quarantena); Bivona: 30 (-1); Burgio: 18 (-1); Calamonaci: 8 (stabile); Caltabellotta: 49 (stabile); Camastra: 64 (+3); Cammarata: 266 (+8); Campobello di Licata: 215 (+2); Canicattì: 983 (+16); Casteltermini: 130 (+1) con 2 migranti (-1) ospitati in un centro di accoglienza; Castrofilippo: 23 (stabile); Cattolica Eraclea: 37 (-1); Cianciana: 77 (+8); Comitini: 12 (stabile); Favara: 756 (+28); Grotte: 127 (+3); Joppolo Giancaxio: 27 (stabile); Licata: 1.156 (-64); Lucca Sicula: 3 (-1); Menfi: 262 (+4); Montallegro: 12 (+2); Montevago: 32 (-2); Naro: 131 (-2); Palma di Montechiaro: 717 (-6); Porto Empedocle: 359 (+4); Racalmuto: 141 (+7); Raffadali: 311 (-1); Ravanusa: 320 (+12); Realmonte: 61 (stabile); Ribera: 206 (+11); Sambuca di Sicilia: 28 (stabile); San Biagio Platani: 68 (+4); San Giovanni Gemini: 291 (-1); Sant'Angelo Muxaro: 12 (+1); Santa Elisabetta: 39 (+1); Santa Margherita di Belice: 105 (stabile); Santo Stefano di Quisquina: 59 (+6); Sciacca: 626 (+35); Siculiana: 85 (-2); Villafranca Sicula: 20 (-2).

Ci sono 19 migranti (-17) in quarantena sulle navi di accoglienza in rada della costa agrigentina.