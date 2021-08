Il boom dei ricoveri in Sicilia, Musumeci: "Su 102 pazienti in terapia intensiva, 78 non sono vaccinati"

La Siciia ha superato ieri la soglia dei 100 ricoveri in terapia intensiva, con 102 posti letto occupati. Velocemente, troppo: si continuano a riempire anche i reparti ordinari. Dati che preoccupano, che testimoniano la corsa del virus e che fanno temere anche nuove restrizioni. Dei 102 pazienti in area critica ben 78 non sono vaccinati, in sette hanno ricevuto una dose e solo in 12 hanno completato il ciclo di vaccinazione. A divulgare i dati è il presidente della Regione Nello Musumeci.

"Più delle parole - si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook del governatore - forse possono i numeri E allora eccoli quelli di oggi, giorno in cui registriamo altri 14 ingressi in terapia intensiva, che fanno salire a 102 le persone attualmente ricoverate. Sono donne e uomini che il Covid 19 ha attaccato duramente e che rischiano - è duro dirlo ma è la drammatica verità - la vita. I numeri dicevamo: ben 78 di loro non sono vaccinati".

Il presidente prosegue: "In degenza ordinaria il trend non cambia. Dei 729 attuali degenti, 552 non hanno fatto neppure una dose di siero". Solo 130 hanno completato il ciclo di vaccinazione, altri 47 hanno ricevuto solo la prima dose.

"Appelli, iniziative speciali, open day, testimonianze di esperti - conclude Musumeci - e di chi di Covid è malato o di chi è guarito: sono queste tutte le strade che abbiamo percorso in questi mesi per far sì che i siciliani si vaccinassero.

Rinnovo l’appello a tutti i siciliani e mi attendo molto dalla esecuzione della nuova ordinanza. Noi continueremo a fare di tutto, ma anche i cittadini facciano la loro parte. La maggioranza dei siciliani lo ha dimostrato ed è tempo che ciascuno prenda coscienza del dovere civico di proteggersi".