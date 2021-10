Covid, in Sicilia accertati 245 nuovi casi (9 in provincia) in 24 ore: ospedali sempre più vuoti

tutta Italia i test anti Covid eseguiti nelle ultime 24 ore hanno permesso di accertare poco meno di tremila nuovi casi, di questi 245 sono in Sicilia. Qui sono stati processati 15.005 tamponi e il tasso di positività è di 1,6%. (Ieri i nuovi casi erano 285 con positività all'1.81). I dati sono riportati nel consueto bollettino del ministero della Salute.

Negli ospedali diminuiscono ancora i ricoveri. Nei reparti ordinari ci sono, con sintomi Covid, 370 pazienti (ieri 389) mentre altri 45 (ieri 49) sono in terapia intensiva, con due nuovi ingressi. Il totale è di 415 posti letto occupati per pazienti col virus (ieri 438).

Si attesta invece a 11.365 il numero dei cittadini che devono osservare l'isolamento domiciliare (ieri 11.934). Il totale degli attuali positivi è di 11.780 (ieri 12.372). Nel report si precisa che 828 persone sono state dichiarate guarite, portando il totale da inizio pandemia a 281.999. I decessi arrivano invece a 6.877, oggi ne vengono indicati nove. Come prassi, dalla Regione arriva la precisazione in merito ai decessi. Due sono riconducibili a ieri; quattro al 5 ottobre; uno al 4 ottobre; uno al 20 settembre e uno al 14 settembre.



La divisione dei nuovi casi per provincia. A Palermo e provincia ne sono stati individuati 54; a Catania 78; Messina 6; Siracusa 37; Trapani 20; Ragusa 14; Caltanissetta 15; Agrigento 9; Enna 12.

Sicilia in zona bianca

Sicilia pronta a tornare in zona bianca. Dopo 14 giorni dal rientro nei parametri, è atteso per domani l’annuncio del Ministero sul cambio di fascia, con il passaggio per la regione in quella con minori restrizioni. Passaggio che scatterà già sabato e non lunedì, come invece accaduto fino a oggi. “Ho sentito il ministro Speranza - ha detto l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, durante una conferenza stampa a palazzo d'Orleans - e mi ha garantito che varrà per la Sicilia il decreto legge convertito che permetterà di tornare 'bianchi' già a partire da questo fine settimana”. (L'articolo completo)

La situazione nel resto d'Italia

Sono 2.938 i nuovi casi di Covid 19 registrati nelle ultime 24 ore sul territorio italiano. Secondo i dati aggiornati del ministero della Salute si registrano anche 41 nuovi decessi. Sono 297.356 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati in 24 ore che hanno fatto rilevare un tasso positività pari all'1%.

Calano i pazienti in terapia intensiva e i ricoverati con sintomi con coronavirus. Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, sono 12 in meno i ricoverati in rianimazione, per un totale di 303 pazienti. I ricoverati nei reparti sono invece 2.824, 48 in meno di ieri.