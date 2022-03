Coronavirus, il bollettino dell'Asp: un nuovo decesso, due ricoveri e altri 908 positivi

Un nuovo decesso - di un cittadino di Burgio che ha avuto, fino ad ora, tre vittime - dopo le 5 vittime registrate 24 ore fa dall'Asp di Agrigento. E il numero dei lutti, in tutta la provincia, sale a quota 507 da quando è scoppiata la pandemia. Ma anche 908 nuovi positivi (ieri ne venivano riportati appena 75), due ulteriori ricoveri e 440 guariti. Gli agrigentini, in totale, contagiati fino ad ora dal virus sono stati 77.388, di cui 66.872 si sono lasciati l'incubo del Covid dietro le spalle.

Il focus sugli ospedali

Gli agrigentini ospedalizzati risultano essere 52 (+1). Di questi, 48 (+1) sono in degenza ordinaria. Ventisette (+2) si trovano al "San Giovanni di Dio", mentre 21 (-1) sono ricoverati al "Fratelli Parlapiano" di Ribera. Resta un solo degente in Terapia intensiva al "Fratelli Parlapiano". Fra i ricoverati ci sono anche 5 persone (+1) non residenti nell'Agrigentino e per questo non ricomprese nel totale.

I contagi Comune per Comune

Secondo il nuovo bollettino Asp, Agrigento ha 1.382 (-925); Alessandria della Rocca: 45 (-3); Aragona: 218 (+21); Bivona: 79 (+8); Burgio: 26 (+10); Calamonaci: 16 (+2); Caltabellotta: 20 (+1); Camastra: 47 (stabile); Cammarata: 132 (+10); Campobello di Licata: 180 (+12); Canicattì: 976 (+29); Casteltermini: 162 (+11); Castrofilippo: 77 (-2); Cattolica Eraclea: 74 (+3); Cianciana: 137 (+1); Comitini: 27 (-1); Favara: 1.061 (+57); Grotte: 112 (+7); Joppolo Giancaxio: 25 (+6); Licata: 844 (+43); Lucca Sicula: 35 (+10); Menfi: 297 (+4); Montallegro: 72 (+4); Montevago: 41 (+8); Naro: 153 (+11); Palma di Montechiaro: 718 (+25); Porto Empedocle: 488 (+10); Racalmuto: 169 (-3); Raffadali: 258 (+20); Ravanusa: 208 (+11); Realmonte: 126 (+19); Ribera: 290 (-10); Sambuca di Sicilia: 52 (+2); San Biagio Platani: 74 (+2); San Giovanni Gemini: 123 (+6); Sant'Angelo Muxaro: 61 (+6); Santa Elisabetta: 90 (+1); Santa Margherita di Belìce: 136 (+12); Santo Stefano Quisquina: 70 (+1); Sciacca: 748 (+39); Siculiana: 121 (+1) di cui 3 migranti (dato stabile) ospitati nel centro di accoglienza di Villa Sikania ed infine Villafranca Sicula con 28 (+2) positivi. Sulle navi quarantena in rada della costa Agrigentina ci sono 11 (dato stabile) migranti positivi.