Coronavirus, il bollettino dell'Asp: cinque i nuovi morti, si "riallineano" i guariti

"Crolla" in modo vertiginoso il numero dei casi di positività al Covid in provincia di Agrigento grazie ad un "riallineamento" dei dati da parte dell'Azienda sanitaria provinciale ma si segnano anche cinque nuove vittime.

I numeri dell'Asp di oggi trasmettono due importanti chiavi di lettura: la prima è che il Coronavirus è ancora capace di fare vittime, soprattutto tra soggetti più anziani e non vaccinati; la seconda è che l'impennata dei contagi ha come effetto diretto una difficoltà oggettiva a mantenere il contegio dei positivi e dei guariti.

Così, secondo il bollettino, sono solo 75 i nuovi casi ma ben 6558 coloro che sono tornati negativi. Sono 4 i ricoveri, mentre le vittime erano originarie di Agrigento (2), Casteltermini, Menfi e Ribera.

Il focus sugli ospedali

Gli agrigentini ospedalizzati risultano essere 51 (+1). Di questi, 47 (-1) sono in degenza ordinaria. Venticinque si trovano al "San Giovanni di Dio", mentre 22 sono ricoverati al "Fratelli Parlapiano" di Ribera. Al momento c'è un solo degente in terapia intensiva al "Fratelli Parlapiano". Fra i ricoverati ci sono anche 4 persone (+1) non residenti nell'Agrigentino e per questo non ricomprese nel totale.

I contagi Comune per Comune

Secondo il nuovo bollettino Asp, Agrigento ha 2.307 (-1004); Alessandria della Rocca: 48 (-38); Aragona: 197 (-148); Bivona: 71 (-47); Burgio: 16 (-4); Calamonaci: 14 (stabile); Caltabellotta: 19 (-15); Camastra: 47 (-41); Cammarata: 122 (-76); Campobello di Licata: 168 (-221); Canicattì: 947 (-831); Casteltermini: 151(-134); Castrofilippo: 79 (-34); Cattolica Eraclea: 71 (-12); Cianciana: 136 (-52); Comitini: 28 (-15); Favara: 1.004 (-780); Grotte: 105 (-92); Joppolo Giancaxio: 19 (+13); Licata: 801 (-119); Lucca Sicula: 25 (-6); Menfi: 293 (-229); Montallegro: 68 (-17); Montevago: 33 (-32); Naro: 142 (-79); Palma di Montechiaro: 693 (-375); Porto Empedocle: 478 (-384); Racalmuto: 172 (-100); Raffadali: 238 (-225); Ravanusa: 197 (-189); Realmonte: 107 (-120); Ribera: 300 (-93); Sambuca di Sicilia: 50 (-14); San Biagio Platani: 72 (-33); San Giovanni Gemini: 117 (-89); Sant'Angelo Muxaro: 55 (-26); Santa Elisabetta: 89 (-47); Santa Margherita di Belìce: 124 (-69); Santo Stefano Quisquina: 69 (-33); Sciacca: 709 (-501); Siculiana: 120 (-146) di cui 3 migranti (dato stabile) ospitati nel centro di accoglienza di Villa Sikania ed infine Villafranca Sicula con 26 (-1) positivi.

Sulle navi quarantena in rada della costa Agrigentina ci sono 11 (-5) migranti positivi.