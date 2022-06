Covid, il bollettino dell'Asp: rapida impennata dei contagi, sono 810 i positivi

Aumenta in modo significativo anche in provincia di Agrigento il numero dei soggetti positivi al Covid-19. Secondo l'ultimo bollettino da parte dell'Asp, infatti, sono 810 i nuovi contagi riscontrati nella giornata di ieri su poco più di 1600 tamponi effettuati.

Si contano solo 3 nuovi ricoveri, di cui 2 però riferiti a soggetti già positivi nei giorni scorsi e precedentemente assistiti a domicilio. Sono invece 219 i guariti.

Il focus sugli ospedali

Sono 27 (+2) gli attuali ricoverati in ospedale, di cui 26 (+2) in degenza ordinaria a Ribera e 1 (dato stabile) in terapia intensiva sempre nella stessa struttura. C’è anche un soggetto ricoverato non residente in provincia di Agrigento e non compreso nel totale.

I dati comune per comune

Agrigento: 637 positivi (+95), di cui uno è un migrante ospitato presso un centro di accoglienza; Alessandria della Rocca: 6 (stabile); Aragona: 101 (+17); Bivona: 45 (+1); Burgio: 3 (+1); Calamonaci: 5 (-3); Caltabellotta: 27 (+3); Camastra: 6 (+2); Cammarata: 38 (+3); Campobello di Licata: 138 (+16); Canicattì: 270 (+56); Casteltermini: 42 (+14); Castrofilippo: 42 (+17); Cattolica Eraclea: 40 (+4); Cianciana: 18 (+1); Comitini: 11 (+5); Favara: 400 (+63); Grotte: 32 (+3); Joppolo Giancaxio: 5 (+3); Licata: 217 (+42); Lucca Sicula: 6 (+4); Menfi: 137 (+41); Montallegro: 14 (-1); Montevago: 34 (+2); Naro: 87 (-19); Palma di Montechiaro: 73 (+14); Porto Empedocle: 123 (+15); Racalmuto: 72 (+6); Raffadali: 100 (+24); Ravanusa: 26 (+3); Realmonte: 47 (+7); Ribera: 88 (+14); Sambuca di Sicilia: 42 (+14); San Biagio Platani: 35 (+3); San Giovanni Gemini: 46 (+10); Sant'Angelo Muxaro: 30 (+7); Santa Elisabetta: 24 (+2); Santa Margherita di Belice: 70 (-3), di cui uno è un migrante ospitato presso una comunità; Santo Stefano di Quisquina: 57 (+8); Sciacca: 551 (+49); Siculiana: 36 (+6).

Unico comune "Covid free" è al momento Villafranca Sicula.