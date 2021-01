Costi della politica, ecco quanto guadagneranno sindaco e assessori

Qualcuno aveva polemizzato, subito dopo le travagliate elezioni amministrative dell'ottobre scorso, sui "Costi della politica" anche se, all'epoca, i numeri non c'erano ancora.

Oggi, invece, sappiamo "finalmente" quanto costeranno alla collettività sindaco e assessori oltre che il presidente del Consiglio comunale. Questo grazie all'approvazione della determina che stabilsice le indennità di funzione spettanti in applicazione di quelli che, siamo chiari, sono parametri nazionali, almeno per la somma massima percepibile.

Sì perché va spiegato che la normativa indica le cifre massime che possono effettivamente essere corrisposte, ma non esclude che - chi voglia- possa rinunciare alle somme o rideterminarle al ribasso. Nel documento pubblicato, al momento, si legge solo di una "sforbiciata" del 10% che è però imposta dalla legge.

Quindi, in applicazione pedissequa delle norme di settore, al sindaco Franco Micciché (che fin da subito ha dichiarato di sospendersi dal lavoro presso l'Asp per essere un primo cittadino "a tempo pieno") andranno 4.508 euro lorde. Al suo vicesindaco Aurelio Trupia andranno invece 3.381 euro lordi, mentre 2.705 euro andranno agli assessori Ciulla, Costanza Scinta, Lala, Picarella, Principato e Tuttolomondo. Una riduzione del 50% dello stipendio è invece prevista per gli assessore Vaccaro e Vullo e per il presidente del Consiglio comunale perché si tratta di lavoratori dipendenti che non sono andati in aspettativa.

Discorso a parte va fatto per i consiglieri comunali: anche qui il gettone è già previsto per legge così come il tetto massimo percepibile ogni mese che però dipende, appunto, dal numero di sedute che si svolgono.