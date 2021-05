Coronavirus, scende ancora il tasso di positività: 23 casi nell'Agrigentino

Sono 375 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su un totale di 20.628 tamponi processati. Il tasso di positività scende all'1,8%. E' quanto emerge dal bollettino diramato dal ministero della Salute.

Giornata purtroppo negativa per quanto riguarda le vittime, che tornano ad aumentare: sono state 20 nelle ultime 24 ore. I guariti invece sono 1.244. Prosegue il calo dei pazienti ricoverati per Covid: sono 553 quelli nei reparto ordinario (-22 rispetto a ieri) e 86 quelli in terapia intensiva (-7), con 2 nuovi ingressi.

Questa la suddivisione dei nuovi casi per provincia: Catania 162, Palermo 70, Messina 33, Siracusa 24, Agrigento 23, Ragusa 21, Trapani 18, Enna 16, Caltanissetta 8.