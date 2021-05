Coronavirus, in Sicilia i nuovi casi sono 493 (36 in provincia): oltre 1.400 guariti nelle ultime 24 ore

Nelle ultime 24 ore sono 493 i nuovi casi di Coronavirus, individuati su 26.335 tamponi processati tra molecolari e test rapidi. Il tasso di positività è dell'1.8% (ieri era del 2,4%, 443 i nuovi casi su 17.911 tamponi). Da registrare altri 11 morti che portano il totale dei decessi a causa del Coronavirus a 202.569.

Continua a scendere anche il saldo dei posti letto occupati in ospedale: i ricoveri ordinari sono 679 (-25, ieri erano stati 704) e le terapie intensive 99 (ieri erano 104) con 5 nuovi ingressi giornalieri. Sono invece 1.480 i nuovi guariti. Gli attuali positivi sono 14.015: (-998), di cui 13.237 in isolamento domiciliare.

Questi i nuovi casi suddivisi per provincia: Palermo 90, Catania 145, Messina 96, Siracusa 24, Trapani 44, Ragusa 36, Caltanissetta 12, Agrigento 36 e Enna 10.

Vaccinazioni settimanali

La Sicilia supera il target di vaccinazioni settimanali assegnate dal commissario nazionale, generale Figliuolo. Negli ultimi sette giorni nell'Isola sono state somministrate oltre 297mila dosi di vaccino. L'obiettivo era di 262.478. Ne sono state fatte 35.078 in più. "Il mio ringraziamento - commenta il presidente della Regione Musumeci – va a tutti gli operatori sanitari che continuano a lavorare incessantemente, in alcuni casi come a Palermo giorno e notte, affinché sia più vicino il giorno in cui potremo dire di avere finalmente lasciato il Covid alle nostre spalle". All’Hub dell’ex Fiera del Mediterraneo è stata accolta positivamente l’iniziativa di potenziare il Polo vaccinale aprendo un secondo padiglione, funzionante da mezzanotte alle 8 di mattina. Nel primo giorno di operatività a vaccinarsi sono stati in oltre seicento, soprattutto lavoratori che non erano riusciti a trovare il tempo di vaccinarsi durante il giorno. È partito stamane – e durerà fino a domenica – inoltre, il progetto “Proteggi te e i nonni”, voluto dal governo regionale per dare un ulteriore impulso alla campagna vaccinale. Destinatari gli ultra 80enni e i loro accompagnatori (anche più di uno) over 18, non necessariamente legati da un vincolo di parentela. Si potranno vaccinare senza prenotazione, con una corsia a loro riservata, riducendo così i tempi di attesa. "Dai vari centri dell’Isola - conclude Musumeci - ci arrivano notizie che anche quest’iniziativa sta riscuotendo un discreto successo. Ai più giovani il compito di aiutare gli anziani. Un messaggio di rinascita".

Vaccini per gli studenti che devono affrontare l'esame di maturità

Lo ha deciso la Regione con un'apposita ordinanza firmata dal presidente Nello Musumeci. L'adesione è su base volontaria e non è necessaria la prenotazione. Sarà utilizzato il siero monodose Janssen o, in mancanza, AstraZeneca. Si inizia il 26 maggio

La situazione nel resto d'Italia

Coronavirus, il bollettino di venerdì 21 maggio 2021

Nuovi casi: 5.218, ieri 5.741

Casi testati: 80.498

Tamponi (diagnostici e di controllo): 269.744, ieri 251.037

Attualmente positivi: 291.788, ieri 299.486

Ricoverati: 9.925, -458 rispetto a ieri

Ricoverati in Terapia Intensiva: 1.469, 51 nuovi, ieri 1.544

Deceduti dopo un tampone postivo: 125.028

Totale casi positivi dall'inizio della pandemia: --, ieri 4.178.261

Totale Dimessi/Guariti: 3.766.660, ieri 3.753.965

Vaccinati: 9.500.113 persone pari al 16% della popolazione, 29.409.913 le dosi somministrate ovvero l'91.1% delle 22.141.080 dosi consegnate da Pfizer, delle 2.609.700 consegnate da Moderna e dei 7.021.480 vaccini AstraZeneca e 509.300 le monodosi Janssen prodotti da Johnson & Johnson. Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini. Ieri somministrate 517.524 dosi (di cui 244mila seconde dosi) rispetto alle 500mila auspicate dal piano vaccinale.

Chi ha avuto il vaccino. La campagna vaccinale ha visto somministrate ad oggi 21 maggio 2021 il seguente numero di dosi: 6.878.485 dosi a over 80; 4.448.376 a settantenni; 3.264.373 a sessantenni. Quanto alla messa in sicurezza delle strutture socio assistenziali risultano vaccinati con 690.867 dosi gli ospiti delle Rsa, 6.108.620 dosi a soggetti fragili e caregiver, 3.412.715 a operatori sanitari e 976.144 a lavoratori del comparto sanità. Risultano inoltre che 1.492.771 dosi siano state destinate a professori o personale scolastico e 458.962 a agenti delle forze dell'ordine. 1.678.600 dosi sono invece finite a persone non ricomprese nelle categorie per le quali è già stata aperta la campagna vaccinale.

GALLERY