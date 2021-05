Vaccini, domani in Sicilia 66.700 dosi di Moderna e Janssen

Saranno recapitate dal corriere espresso di Poste Italiane e attraverso gli speciali furgoni di Sda verranno consegnate in sette farmacie ospedaliere

Sono in arrivo da domani, 21 maggio, nei centri siciliani due nuove forniture di vaccini anti Covid per un totale di 66.700 dosi, recapitate dal corriere espresso di Poste Italiane. Attraverso gli speciali furgoni di Sda saranno consegnate in sette farmacie ospedaliere rispettivamente 53.900 fiale Moderna e 12.800 Johnson & Johnson.

Le forniture sono destinate ai centri delle province di Enna (rispettivamente 2.500 sieri Moderna - 750 Janssen), Palermo (32.600 - 6.600), Erice Casa Santa (4.200 - 1.300), Siracusa (3.700 - 1.050), Ragusa (3.200 - 900), Agrigento (4.500 - 1.300) e Caltanissetta (3.200 - 900).