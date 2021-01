Vaccini anti Covid, Sicilia seconda regione per dosi consegnate: somministrazione al 3,5%

Prosegue in tutta Italia la campagna vaccinale anti Covid. Sono state 32.969 le persone alle quali è già stato somministrato il farmaco lungo tutto lo Stivale. In Sicilia sono state iniettate 1.631 dosi su 46.510 consegnate (il 3,5%). L'Isola è la seconda regione per numero di consegne e si colloca a metà "classifica" per percentuale di somministrazione. Il quadro emerge dal report del ministero della Salute (aggiornato alle 13.01 di oggi 1 gennaio 2021 ndr).

Secondo la tabella del ministero, la Lombardia ad esempio ha somministrato 2.271 dosi ma ne ha ricevute 80.595 con una percentuale ferma al 2,7. La regione più virtuosa è il Friuli Venezia Giulia, dove le dosi somministrate sono 1.948 su 11.965 cioè il 16,3%. Subito dopo Bolzano con 971 somministrazioni su 5.995 (16,2%); il Lazio con 6.170 su 45.805 (13,5%). E ancora il Piemonte con 5.077 dosi somministrate rispetto alle 40.885 ricevute (12,4%).

Percentuali inferiori rispetto alla Sicilia si registrano - oltre alla già menzionata Lombardia - in Valle d'Aosta con venti somministrazioni su 995 dosi ricevute (2%), in Sardegna con 212 somministrazioni rispetto alle 12.855 dosi (1.6 %). Ma anche a Trento (2%), in Calabria (2,2%) Basilicata (2,1%) Molise e Abruzzo (entrambe 1,7%).