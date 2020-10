Alunno positivo al Covid 19, il sindaco chiude la scuola per due giorni

Un alunno di una scuola di Palma di Montechiaro è risultato positivo al Covid 19. Per questo, il sindaco Stefano Castellino, ha decretato la chiusura dell'istituto scolastico. La scuola Cangiamila resterà chiusa due giorni.

"Il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino - si legge in una nota - ha decretato la chiusura per due giorni, lunedì 19 e martedì 20 ottobre prossimi, dell'istituto comprensivo 'Cangiamilla'. La chiusura - dice il sindaco palmese - è dettata dal fatto che un alunno e è stato trovato positiva al Covid19. Dopo una riunione con i dirigenti scolastici e l'Asp - dice il primo cittadino palmese - si è deciso di chiudere l'istituto scolastico per due giorni al fine di consentire l'intervento di sanificazione".