Coronavirus, il bollettino dell'Asp: la curva dei contagi nell'Agrigentino è quasi raddoppiata

Nuova impennata nella curva dei contagi nell'Agrigentino dove i numeri dei nuovi casi sono 112: un dato che si avvicina al doppio rispetto ai 57 comunicati nel bollettino del giorno precedente. Preoccupa anche la proporzione rispetto ai tamponi effettuati: i positivi sono infatti meno di un terzo (378 i test molecolari effettuati). Ci sono inoltre 5 nuovi pazienti ricoverati in ospedale (in totale ad oggi sono 56 quelli in degenza ordinaria, 6 quelli in terapia intensiva) e 103 pazienti assistiti a domicilio. Vanno sottratti dal totale 17 soggetti guariti e uno, purtroppo, deceduto.

In crescita significativa i casi ad Agrigento, che sale a quota 87 (+12) e a Palma di Montechiaro, che passa a 80 casi (+15), ma, come avevamo già annunciato ieri, anche a Canicattì, che supera di una unità il tetto dei 180 casi (+14), con una discrepanza tra l'altro con i dati diffusi dal Comune, che parla di una crescita di una ventina di casi, pur mantenendo identico il totale. Il bollettino dell'Asp comunque indica nuovi casi ad Aragona che è a quota 41 (+3), Camastra è a 25 casi (+1), Campobello di Licata a 27 (+4), Grotte a 32 (+2), Montevago a 12 (+1), Porto Empedocle 29 (+7), Racalmuto a 12 casi (+1), Ravanusa sale a 23 casi (+4), San Giovanni Gemini a 12 (+1), Santa Elisabetta 8 (+2), Santa Margherita di Belice a 49 casi (+3), Sciacca a 44 casi (+6),

Invariati i casi registrati a Burgio (3), Comitini (5), Menfi (13), Montallegro (1), Realmonte a 4 casi (ma il comune ne ha annunciati ieri altri due per quanto al momento informali), San BIagio Platani a 29 casi. Un caso ciascuno hanno Santo Stefano di Quisquina e Villafranca Sicula, mentre Siculiana resta a 5 casi in trattamento.

Stabili Burgio, Calamonaci, Joppolo Giancaxio, Lucca Sicula, dove al momento non si registrano soggetti positivi, scendono gli ammalati a Caltabellotta 11 (-1), Cammarata a 6 (-2), Favara a 64 (-4), Naro 52 (-1), Raffadali 29 (-1), Ribera scende a quota 30 positivi (-5), Sambuca di Sicilia a 40 (-4), Sant'Angelo Muxaro scende a 7 (-1), Castrofilippo a 10 (-2) e Licata a 72 (-6).

I dati, va precisato, sono stati inviati questa mattina ma fanno riferimento ai test positivi riscontrati ieri e in parte già comunicati dai sindaci, seppure, come abbiamo visto, con alcune discrepanze aritmetiche.