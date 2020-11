Il Covid non molla la presa: 21 nuovi casi a Canicattì, positiva anche la sindaca di Montallegro, morta un'anziana

Covid, positivo al tampone rapido anche il sindaco di Montallegro Caterina Scalia. Dall'inizio della pandemia, per la prima volta, è un amministratore locale di "vertice" ad essere colpito dal virus. La notizia è stata diffusa in serata, con altri cinque nuovi casi che si sono registrati tra Montevago, Realmonte e Racalmuto. Il dato più pesante della giornata arriva però da Canicattì, con 21 nuovi positivi. A Santa Margherita di Belice si conta anche un nuovo morto.

Canicattì supera il tetto dei 180 casi

"E' un'altra giornata difficile per i contagi da Covid-19 per la nostra comunità". A parlare, sui social, è il sindaco di Ettore Di Ventura. "Sono 21 i nostri concittadini risultati positivi al tampone molecolare. Solo 1 invece è il soggetto guarito. A tutti loro vanno i miei migliori auguri per una pronta guarigione". Un'impennata improvvisa dei numeri che torna a spaventare la città dell'Uva Italia.

Santa Margherita di Belìce, un morto: è un'anziana 92enne

Un'anziana originaria di Santa Margherita di Belice è deceduta all'età di 92 anni all'ospedale di Sciacca. Era risultata positiva al Sars-Covd2. A darne notizia è stato il sindaco Franco Valenti. "Addolorato e con il cuore colmo di mestizia - ha scritto - vi informo che purtroppo oggi ho ricevuto da parte dell'Asp di Agrigento una triste notizia. L'intera comunità margheritese si stringe al dolore della famiglia e porge le più sentite condoglianze".

Il sindaco di Montallegro annuncia: "Sono positiva al tampone rapido"

Il primo cittadino del piccolo centro dell'Agrigentino sui social ha annunciato di essere risultata positiva ad un primo controllo dopo aver avvertito i primi sintomi della malattia. “Siamo in attesa del risultato del tampone molecolare - ha spiegato sui social - ma credo sia giusto condividere con ognuno di voi quello che sta accadendo. Rientro in quella categoria di lavoratori che oggi vive in prima linea la situazione di emergenza, sono giornalmente a contatto con molte persone e nonostante le mille precauzioni sono sempre stata consapevole del rischio a cui andavo incontro. La preoccupazione è tanta, ma ho sempre svolto il mio lavoro con devozione e responsabilità, non mi sono mai tirata indietro dinanzi le difficoltà e mi sono sempre messa al servizio degli altri. Già questa mattina – ha aggiunto il primo cittadino montallegrese – l’ufficio Cup di Ribera, dove giornalmente lavoro, è rimasto chiuso. Domani mattina verranno effettuati gli interventi di sanificazione degli uffici comunali. Invito le persone che sono venute in contatto con me alla prudenza e a mantenere il distanziamento sociale. Nessuno è immune. Ognuno di noi ha la responsabilità di preservare la salute dei propri familiari e amici, vi invito quindi alla prudenza e a rispettare le norme vigenti. Grazie perché so che mi sarete vicino, vi aggiorno presto! Un abbraccio”.

Realmonte, il Comune annuncia: due nuovi casi

"Abbiamo appreso in via informale che altre due persone sono risultate positive al Covid-19. Sono in isolamento domiciliare, stanno bene e sono in attesa di verifica da parte dell'Asp". Ad annunciarlo è il sindaco di Realmonte Sabrina Lattuca. Ad oggi, secondo il primo cittadino, ammontano a 15 i casi totale, di cui un guarito. Secondo i dati dell'Asp, invece, Realmonte sarebbe ferma a 4 casi.

Montevago, i casi totali salgono a 10

"Sono arrivati - dice il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo - gli esiti dei 26 test eseguiti nella casa di riposo "La grande quercia", uno è risultato positivo. Si tratta di un ospite del centro, ho attivato sia i medici dell'Usca che il servizio di epimediologia dell'Asp. Il paziente verrà trasferito in un Covid hotel e la casa di riposo verrà sanificata. La struttura, poi, tornerà a regime - aggiunge il sindaco - perchè il dipendente positivo si è negativizzato".

C'è, invece, un altro caso di Covid che porta a dieci i positivi in paese. "Appartiene allo stesso ceppo familiare - aggiunge La Rocca Ruvolo - dove si erano registrati altri casi".

Un altro caso di Covid viene segnalato da Racalmuto

"Oggi pomeriggio - scrive su facebook il sindaco Vincenzo Maniglia - mi è arrivata comunicazione dall’Asp di un altro caso di positività al covid-19. Si tratta di un alunno di scuola media. Sono immediatamente partite le procedure previste dalla legge. La dirigente della scuola, frequentata dall’alunno, mi ha confermato che ha provveduto a mettere la classe in quarantena e che sia i docenti che gli alunni, domani si sottoporranno a tamponi e che partirà la didattica a distanza per quella classe".