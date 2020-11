Coronavirus, il bollettino dell'Asp: sessanta nuovi casi, 15 i ricoverati

Sono sessanta, su 200 tamponi realizzati, i nuovi casi di Covid-19 riscontrati dall'Azienda sanitaria di Agrigento nelle ultime 24 ore. La percentuale rimane quindi superiore al 30%, in crescita costante. Il bollettino giornaliero indica inoltre 27 guariti e, purtroppo, ben 15 nuovi ricoverati su un totale di 87 soggetti che si trovano o in ospedale o presso strutture "low care". Rispetto a ieri sono 56 le persone poste in isolamento (sono complessivamente 746). Trentatrè, in totale, i morti fin qui registrati.

Andando al dettaglio comune per Comune, in crescita significativa sono i casi ad Agrigento, che è adesso a quota 69 (+13) a Canicattì, dove attualmente ci sono 113 positivi (+21 rispetto a ieri)

Crescono a Camastra, arrivata adesso a 23 casi (+3), Casteltermini e Castrofilippo che sono a 10 casi (+1), a Favara, che è a 57 casi (+5), Grotte che è a 18 casi (+3), Licata è a 79 casi (+1), Naro passa da 33 a 35 positivi, Racalmuto a 10 (+1), Sambuca di Sicilia a 68 (+2), San Biagio Platani sale a 18 casi (+1) e Siculiana, che passa da 3 a 5 casi (+2).

Stabili Alessandria della Rocca (4 casi), Bivona (4 casi), Caltabellotta (10 casi), Cammarata (7), Campobello di Licata (13), Cattolica Eraclea (1), Comitini (5), Montevago (7), Raffadali (20) Ravanusa (20), Realmonte (4), San Giovanni Gemini (9), Sant'Angelo Muxaro (9), Santa Elisabetta (3)

Calano negli altri comuni i casi, grazie alle numerose guarigioni: Ribera scende da 43 a 33 casi (-10), Aragona scende a 17 casi (-3), Cianciana a 5 casi (-1), Montallegro a un solo caso (-1), Palma di Montechiaro a 27 (-3), Porto Empedocle a 24 (-3), Santa Margherita di Belica a 53 (-2) e Sciacca a 28 (-2).

Senza casi di covid, grazie alle guarigioni, sono Burgio, Calamonaci, Joppolo Giancaxio, Lucca Sicula. Gli unici comuni non toccati dal virus sono oggi Villafranca Sicula e Santo Stefano Quisquina.