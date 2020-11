Coronavirus, il bollettino dell'Asp: 57 nuovi casi in un giorno, è un quarto dei tamponi fatti

Dopo un intero giorno (quello di ieri ndr.) di silenzio nelle prime ore della mattinata di oggi l'azienda sanitaria provinciale di Agrigento ha diffuso il bollettino contenente i dati di sorveglianza epidemiologica che monitorano la situazione dei contagi da Covid-19. Cinquantasette in totale i nuovi casi positivi registrati (erano stati 81 nell'ultimo report diramato: quello del 9 novembre), con 39 nuovi guariti ma purtroppo 2 ricoverati, uno solo dei quali però in ospedale.

Il dato, aggiornato a ieri, 10 novembre, contacomplessivamente 266 tamponi effettuati: significa che un quarto dei soggetti è risultato poi positivo. Secondo quanto è stato reso noto dall'Asp, calano i casi ad Agrigento (che scende da 63 a 57), a Sciacca (da 37 a 30), a Sambuca di Sicilia (-4, da 70 a 66), così come ad Aragona, che è a 17 casi complessivi (-1) o Favara (52 casi complessivi, -1 rispetto al bollettino di giorno 9). Calano i contagi anche a Porto Empedocle che è passata da 28 a 27, mentre salgono in modo allarmante a Canicattì, dove si è passati da 86 a 92 casi (+6), San Biagio Platani, che - come già annunciato dalla commissione prefettizia - cresce da 10 a 17 nuovi positivi e Camastra che è passata dai 12 contagiati di giorno 9 ai 21 di oggi.

Tutti in crescita i casi negli altri comuni: Caltabellotta è adesso a 10 (+1), Grotte che è passata da 9 a 19, Licata a 78 (+1), Montevago a 7 (+1), Naro a 33 (+2), Palma di Montechiaro a 30 (+1), San Giovanni Gemini a 9 (+1), Santa Margherita di Belice a 55 (+1), Siculiana a 3 casi (+1), e Raffadali a 20 casi (+3). Ravanusa è - secondo il report dell'Asp - scesa da 25 contagi di giorno 9 a 20 di oggi.

Covid Free rimane Joppolo Giancaxio, insieme a Villafranca Sicula e Santo Stefano Quisquina, dove, secondo l'Asp, è ormai guarito l'unico caso accertato.

Santa Elisabetta è a 3 positivi, Sant'Angelo Muxaro da 6 è salita a 9, San Giovanni Gemini da 8 è passata a 9, Ribera è ferma a 43 casi, mentre Realmonte è ancora a 4 e Racalmuto è ferma a 9. Stabili anche Montallegro (2), Menfi (11), Lucca Sicula (1), Comitini (5), Cianciana (6), Cattolica Eraclea (1), Castrofilippo (9), Casteltermini (9), Campobello di Licata (13), Cammarata (7), Calamonaci (1), Bivona (4), Alessandria della Rocca (4).