Coronavirus, spunta la grana scuole: restano aperte nel capoluogo

A deciderlo sono stati Regione e Asp, dato il basso numero di contagi. A Palma lezioni in presenza stoppate il 12 e il 13 per consentire le operazioni di sanificazione

Scuole chiuse ad Agrigento? Macchè: per la Regione e l'Asp (gli unici a poter decidere in tal senso), non vi sono le condizioni per procedere in questa direzione.

Dopo una lunga giornata in cui le notizie erano rimbalzate dopo la polemica avviata dall'ex sindaco Lillo Firetto (che aveva accusato Micciché di non aver provveduto alla chiusura degli istituti scolastici) e dopo che qualcuno aveva persino annunciato che l'ordinanza sindacale era praticamente già sul tavolo, adesso è arrivata una formale presa di posizione del primo cittadino il quale spiega che "Sentito il governo regionale e l’Asp di competenza, è stato concordato di soprassedere al momento all’eventuale passaggio alla didattica a distanza per tutte le scuole di competenza comunale visto la bassa percentuale delle positività evidenziate in questi giorni".

Nelle scuole verranno effettuati interventi di sanificazione presso gli istituti didattici di volta in volta su richiesta diretta dei dirigenti.

"Ricordo che alla luce del Dpcm in vigore dal 6 marzo scorso - chiosa Micciché - la chiusura temporanea delle istituzioni scolastiche, anche in sede comunale, è di competenza del presidente della Regione. Si rimane quindi in attesa di nuove comunicazioni da parte degli Organi sanitari competenti".

Chiusura per sanificazione anche a Palma di Montechiaro. Qui le lezioni "in presenza" rimarranno sospese per domani e dopodomani. La decisione è stata assunta dal primo cittadino Stefano Castellino dopo una comunicazione ad hoc dell'Asp di Agrigento acquisita al protocollo dell'ente di oggi, alle ore 17:04. Tutto ciò in attesa di nuovi aggiornamenti ufficiale da parte della stessa Azienda sanitaria.