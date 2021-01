Coronavirus, il bollettino dell'Asp: sessanta i cittadini guariti, ecco i dati

Sono ben 60 i soggetti che secondo l'Azienda sanitaria provinciale di Agrigento risultano rispetto a ieri guariti finalmente dal Covid-19. Questo a fronte di solo (fortunatamente) 22 casi positivi anche se a fronte di soltanto 134 tamponi realizzati.

Una sproporzione in numeri che ha portato qualche problema di calcolo nel rilievo comune per comune, tanto che ad esempio l'Azienda ha comunicato solo 3 positivi nel capoluogo, ma, vedremo, non è così.

Se, a fronte di 22 positivi gli ospedalizzati risultano 5 e 17 quelli assistiti a domicilio, andando ai casi di positività comune per Comune troviamo Agrigento con 12 casi, Cattolica Eraclea con 2 casi, Favara con 3 casi, Licata, Menfi, Sciacca e Campobello di Licata con un solo caso.

A questo conteggio (effettuato dalla redazione sottraendo i dati dei soggetti in trattamento da quelli che risultano guariti o deceduti) mancherebbe un caso. E in tal senso c'è qualcosa che non torna a Caltabellotta, dove ieri c'erano 15 guariti, un positivo e un morto e oggi contiamo 17 guariti e un morto.

Andando alle guarigioni,9 sono ad Agrigento, 1 ad Alessandria della Rocca, 2 a Caltabellotta, 1 a Campobello di Licata, 2 a Canicattì, quattro a Favara, uno a Joppolo Giancaxio, 5 a Licata, 5 a Menfi, 3 a Montallegro, 7 a Montevago, 5 a Realmonte, 5 a Ribera, 4 a Sambuca di Sicilia, 1 a Santa Margherita di Belice e 5 a Sciacca