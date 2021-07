Coronavirus, in Sicilia altri 568 casi (63 in provincia) ma zero decessi: pochi tamponi e tasso di positività al 7%

Sono 568 i nuovi casi di contagio in Sicilia con un tasso di positività che, alla luce degli 8.025 tamponi processati ieri, raggiunge il 7.07%. Stando al bollettino diffuso dal ministero della Salute non si registrano nuovi decessi (6.024 sino ad ora) collegati alla pandemia nell’Isola, dove il numero degli attuali positivi sale a 7.921, con 7.700 persone in isolamento domiciliare.

Continua dunque il trend registrato negli ultimi giorni, con la Sicilia seconda per nuovi casi, oggi, dopo il Lazio (660). Sul fronte degli ospedali cala da 192 a 182 il numero di ricoverati con sintomi, ma sale (da 27 a 29) il numero dei pazienti che si trovano nei reparti di terapia intensiva dove si registrano complessivamente 3 nuovi ingressi.



I dati per provincia

Secondo i dati raccolti dalla Protezione civile è questa la distribuzione dei nuovi casi nell'Isola (tra parentesi il numero complessivo dei casi dall’inizio della pandemia): 96 a Palermo (70.988), 56 a Catania (61.458), 66 a Messina (27.071), 36 a Siracusa (17.121), 32 a Trapani (14.709), 76 a Ragusa (14.197), 115 a Caltanissetta (13.443), 63 ad Agrigento (13.153) e 28 a Enna (6.956).

Il punto sulla campagna vaccinale

Complessivamente sono state somministrate 4.840.167 dosi delle 5.241.205 consegnate nell’Isola (dato aggiornato alle 6.08 del 25 luglio 2021). La percentuale dei vaccinati in Sicilia (tra cicli completati o dose unica) raggiunge il 50.87% (-4,34 rispetto al dato nazionale considerando tutti gli over 12). Questa la distribuzione per età dei vaccini, tra richiami e dose unica (tra parentesi indicato il numero considerando anche le prime dosi): 198.787 per la fascia d’età 20-29 (269.947), 215.904 fascia 30-39 (278.961), 335.998 fascia 40-49 (378.830), 431.852 fascia 50-59 (470.217), 407.070 fascia 60-69 (441.194), 342.899 fascia 70-79 (365.387), 255.269 over 80 (263.913), 68.429 fascia 12-19 (115.520).

