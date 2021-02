Coronavirus, in Sicilia ricoveri e terapie intensive ancora in calo: 625 nuovi casi (36 in provincia), 22 morti

Coronavirus, l'aggiornamento dei contagi a Palermo e in Sicilia: il bollettino del 16 febbraio 202 Il doppio di nuovi contagi rispetto a ieri, ma sempre mantenendo il trend degli ultimi dieci giorni: sono 625 i nuovi casi Covid individuati in Sicilia nelle ultime 24 ore, positivo il 2,7% dei 22.868 tamponi rapidi e molecolari processati (ieri lo era l'1,7%). Il dato confortante del bollettino del ministero della Salute è che scende in maniera netta il numero delle persone ricoverate, in totale 1.163 (-37 rispetto a ieri). Nel dettaglio 1.005 pazienti (-30) sono in regime ordinario, mentre 158 (-7) in terapia intensiva al netto di 5 nuovi ingressi.

Il dato che non conforta per nulla invece è quello delle vittime: oggi 22. Incremente che porta il totale a 3.891 decessi sull'Isola dall'inizio della pandemia. I guariti anche oggi sono più dei contagiati: 672. Per cui gli attuali positivi diventano 34.480 (-69), di questi 33.317 non necessitano di cure ospedaliere e sono a casa.

La provincia di Palermo sfiora i 300 contagi (292 per la precisione), mentre quella di Catania ne fa registrare 165. Quindi abbiamo Siracusa con 58, Messina con 38, Agrigento con 36, Trapani con 14, Caltanissetta con 12, Ragusa con 7 ed Enna con 3.

La situazione nel resto d'Italia

l nuovo bollettino registra 10.386 nuovi casi su 140.154 tamponi molecolari (6.3% positivi) e 133.865 test rapidi (0.26%). Purtroppo si registrano 336 morti mentre nelle terapie intensive si trovano 2.074 pazienti, 15 in meno di ieri al netto di 154 nuovi ingressi. 18.463 i pazienti covid ricoverati in condizioni non gravi.

Coronavirus, il bollettino di martedì 16 febbraio

Nuovi casi: 10.386 (ieri 7.351)

Casi testati: 84.428 (ieri 58.526)

Tamponi (diagnostici e di controllo): 274.019 (ieri 179.278)

molecolari: 140.154 di cui 8.839 positivi pari al 6.3% (ieri 9.14%)

rapidi: 133.865 di cui 1.529 positivi pari al 1.14% (ieri 0.26%)

Attualmente positivi: 393.686 (ieri 398.098)

Ricoverati: 18.463, -52 (ieri 18.515, +66)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.074, -15, 154 nuovi (ieri 2.089, +4, 122 nuovi)

Totale casi positivi dall'inizio della pandemia: 2.739.591 (ieri 2.729.223)

Deceduti dopo Covid test positivo: 94.171 (ieri 93.835)

Totale Dimessi/Guariti: 2.251.734, 14.444 (ieri 2.237.290, +11.771)

Vaccinati: 1.291.021 (3.078.653 dosi somministrate*)

*si tratta del 84.3% delle 3.288.870 dosi consegnate da Pfizer e delle 112.800 consegnate da Moderna al 16 febbraio. Alla seconda settimana della campagna vaccinale dedicata agli over 80 non in Rsa sono oltre 88mila i "nonni" che hanno avuto almeno una dose del vaccino Pfizer/Moderna. In distribuzione le prime dosi dei 249.600 vaccini AstraZeneca destinati alla fase 3 per le categorie a rischio dai 18 a 55 anni. Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini.

