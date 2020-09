Coronavirus, scoperti altri 116 casi in Sicilia: 11 in provincia, nessun decesso

Altri 116 nuovi casi Covid-19 nell'Isola. Per la seconda volta in una settimana si registra un incremento a tre cifre nelle ultime 24 ore a fronte di 3.120 tamponi effettuati. Questi gli ultimi dati forniti sulla Sicilia dal ministero della Salute sulla pandemia Coronavirus: 194 il numero delle persone ricoverate con sintomi (+3), stabile quello dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (13). Sono invece 32 le persone guarite che saranno dimesse nelle prossime ore.

Cresce rispetto al giorno precedente il numero dei soggetti in isolamento domiciliare, che passa da 2.028 a 2.109 (+81). Sono 2.316 gli attuali positivi contro i 2.232 del giorno precedente. Non si registrano invece nuovi decessi, che restano dunque 296. Sui numeri di oggi diramati dal ministero pesano i focolai registrati nelle strutture della Missione Speranza e Carità, dichiarate "zona rossa" dal presidente Musumeci. Sul fronte della distribuzione fra province il Palermitano resta il territorio più colpito con 81 nuovi casi. Seguono Catania (15), poi Agrigento (11), Messina (3), Caltanissetta (2), Ragusa (3), Siracusa (1) e nessuno a Enna“.

Italia, il bollettino di oggi domenica 20 settembre 2020

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

• 298.156 casi (+1.587);

• 10.432.814 tamponi (+83.428);

• 2.365 ricoverati (-15);

• 222 terapie intensiva (+7);

• 35.707 morti (+15);

• 218.351 guariti (+635);

• 44.098 positivi (+937);

• 54.733 casi testati oggi.