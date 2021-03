Coronavirus, il bollettino dell'Asp: 58 nuovi positivi in 24 ore e un deceduto

E' di 58 nuovi positivi al Coronavirus registrati in provincia di Agrigento il bilancio tracciato dall'Azienda sanitaria provinciale nel consueto bollettino dei contagi. Oggi si registra anche un deceduto: si tratta di una persona residente a Naro. Ad oggi la Fulgentissima aveva già perso due propri concittadini a causa del virus.

Sono 3 i soggetti che sono stati ricoverati, portando a 31 il dato complessivo delle persone trattate in degenza ordinaria. Sono invece in totale 631 le persone che sono in cura presso la propria abitazione. Ventidue, oggi, le persone guarite.

Andando ai dati Comune per Comune, sono attualmente 76 i positivi in trattamento ad Agrigento (di cui 7 extracomunitari in isolamento presso una struttura per migranti); ad Alessandria della Rocca, 14; ad Aragona 25; a Bivona, 6; a Calamonaci, 4; a Caltabellotta, 14; a Camastra, 24; a Cammara 1; a Campobello di Licata 11; Canicattì 21; Casteltermini 5 casi; Castrofilippo 4; Cianciana 10 positivi in trattamento; Favara 20; Joppolo Giancaxio, 1; Licata, 18; Lucca Sicula 3; Menfi 2; Montallegro 2 casi; Montevago, 13; Naro 1 caso; Palma di Montechiaro 28 casi; Porto Empedocle 86 casi (di cui 71 migranti isolati in navi in rada al largo del porto); Racalmuto, 3 casi; Raffadali, 73 casi; Ravanusa, 4; Realmonte, 1 caso; Ribera, 26 casi; San Biagio Platani, 2; San Giovanni Gemini, 8; Sant'Angelo Muxaro, 6; Santa Elisabetta, 7; Santa Margherita di Belice, 5; Santo Stefano di Quisquina, 3; Sciacca, 93; Siculiana 40 casi (22 sono da attribuire a migranti ospitati dal Villa Sikania) e Villafranca Sicula a 6 casi.

A zero casi sono Burgio, Cattolica Eraclea, Comitini, Grotte, Sambuca di Sicilia.