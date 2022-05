Covid in Sicilia, sono 1.227 i nuovi contagi (148 nell'Agrigentino): il tasso di positività scende all'11,4%

Il dettaglio giornaliero fa registrare numeri confortanti per quanto riguarda i contagi, mentre torna a salire leggermente il numero dei ricoverati nei reparti ordinari. Ma, in generale, come confermano anche i dati settimanali, la Sicilia continua ad allontanare lo spettro Covid. Sono 1.227 i nuovi casi di Covid registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 10.777 tamponi eseguiti, secondo il bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute. Il tasso di positività scende dal 13,5% all'11,4%. Otto i morti nel report di oggi, anche se la Regione precisa che, di questi, due decessi, risalgono all'8 maggio, altri 5 al 7 maggio e uno al 16 marzo scorso. I ricoverati sono 727 (+13 rispetto a ieri), mentre sono quattro in meno pazienti in terapia intensiva, per un totale di 36, con un solo ingresso nell'ultima giornata. Ad oggi sono attualmente positivi nell'Isola 113.803 persone, delle quali 113.040 in isolamento domiciliare. Sono 846 i guariti in un giorno.

I dati a Palermo e nelle altre province

Il totale dei nuovi casi, visto il disallineamento tra il dato di giornata e la somma dei nuovi contagi delle singole province, in realtà fa 1.493 perché 266, precisa la Regione, sono riferiti a giorni precedenti all'8 maggio. Stando ai dati raccolti dalla Protezione civile è questa la distribuzione dei nuovi casi nell'Isola: 380 a Palermo, 244 a Catania, 234 a Messina, 67 a Siracusa, 104 a Ragusa, 91 a Caltanissetta, 148 ad Agrigento, 103 a Enna e 122 a Trapani.

I dati settimanali

Intanto oggi l’ufficio Statistica del Comune di Palermo ha comunicato i dati diffusi domenica 8 maggio 2022 dal Dipartimento della Protezione Civile. Nella settimana appena conclusa si è registrata una nuova sensibile diminuzione del numero dei nuovi positivi e un ulteriore miglioramento della situazione ospedaliera: sono diminuiti i ricoverati nei reparti ordinari e nei reparti di terapia intensiva, mentre sono rimasti stabili i nuovi ingressi in terapia intensiva. E' diminuito anche il numero delle persone decedute.

In dettaglio: nella settimana appena conclusa i nuovi positivi in Sicilia sono 22.883, il 16,7% in meno rispetto alla settimana precedente. E' diminuito anche il rapporto fra tamponi positivi e tamponi effettuati, passato dal 17,4% al 16,5%. Il numero degli attuali positivi è diminuito del 2,7%, passando da 116.344 a 113.164, 3.180 in meno rispetto alla settimana precedente. Le persone in isolamento domiciliare sono 112.410, 3.086 in meno rispetto alla settimana precedente.

I ricoverati sono 754, di cui 40 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana precedente sono diminuiti di 94 unità (i ricoverati in terapia intensiva sono diminuiti di 6 unità). Nella settimana appena conclusa si sono registrati 17 nuovi ingressi in terapia intensiva (come la settimana precedente). I ricoverati complessivamente rappresentano lo 0,7% degli attuali positivi (i ricoverati in terapia intensiva meno dello 0,1%).

Il numero dei guariti (1.014.796) è cresciuto di 26.074 unità rispetto alla settimana precedente. La percentuale dei guariti sul totale positivi è pari all'89,1% (88,6% domenica scorsa). Il numero di persone decedute segnalato nella settimana è pari a 98 (15 in meno rispetto alla settimana precedente). Complessivamente le persone decedute sono 10.697, e il tasso di letalità (deceduti/totale positivi) è pari allo 0,9% (1,0% la settimana scorsa).

Il confronto con l'anno scorso

Rispetto alla corrispondente settimana di un anno fa, i nuovi positivi sono passati da 5.568 a 22.883 (+311,0%), i ricoverati da 1.110 a 754 (-32,1%), i ricoverati in terapia intensiva da 136 a 40 (-70,6%), i nuovi ingressi in terapia intensiva da 29 a 17 (-41,4%), i decessi da 137 a 98 (-28,5%).