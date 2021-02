Coronavirus, in Sicilia crescono i contagi: +744 (73 in provincia) rispetto a ieri

Quasi 22 mila i tamponi processati, tasso di positività del 3,3%. Sull'Isola continua il calo dei ricoverati, negli ospedali 36 persone in meno. Altri 24 i decessi registrati, scende ancora il numero dei positivi

Coronavirus, l'aggiornamento dei contagi a Palermo e in Sicilia: il bollettino del 9 febbraio 2021Sono 744 (ieri sono stati 478) i nuovi casi Covid individuati in Sicilia: di questi poco meno della metà nel Palermitano, 319 (ieri erano stati 137). I tamponi processati in tutta l'Isola sono stati 21.948, con un tasso di positività del 3,3% (ieri era del 2,1).

Prosegue fortunamente il calo dei pazienti in ospedale. I ricoveri ordinari diventano 1.161 (-31), mentre le terapie intensive sono 176 (-5) con soli 5 nuovi ingressi giornalieri. Anche oggi più guariti - 1.131 (-411) - che nuovi contagi. Ciò comporta che diminuiscono ancora gli attuali positivi, che diventano 38.521 (37.184 in isolamento domiciliare). Sono 24 invece i nuovi decessi registrati.

Oltre che in provincia di Palermo i nuovi casi sono stati individuati in quella di Catania (109), Messina (71), Trapani (80), Siracusa (51), Ragusa (17), Caltanissetta (19), Agrigento (73), Enna (5).

La situazione nel resto d'Italia

Il nuovo bollettino registra 10.630 nuovi casi su 274.263 test. 422 i decessi registrati oggi, 15.827 i guariti. Sostanzialmente stabili i ricoveri con146 i nuovi ingressi in terapia intensiva. 2.143 i pazienti in area critica, 19.512 i ricoverati con sintomi. Sconfortanti i dati che arrivano dall'estero: nel Regno Unito - che da settimana prossima imporrà la quarantena per gli arrivi dall'estero - conta oggi 12.364 nuovi casi e 1.052 decessi

