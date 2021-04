Covid, in Sicilia 783 nuovi contagi (4 nell'Agrigentino): sempre più persone in ospedale

Occhi puntati su Palermo, dichiarata zona rossa a partire dalla mezzanotte di oggi dopo che si è sforata la soglia dei 250 contagi su 100 mila abitanti. Secondo il bollettino di oggi diramato dal ministero della Salute i nuovi casi nella provincia sono 352. Mentre sono 783 i nuovi contagi nell'intera Sicilia, ma con appena 11.769 tamponi processati dato il giorno festivo (anche se è la quarta regione per numero di test effettuati). Il tasso di positività è dunque del 6,6%.

Se i decessi sono in calo, 13 quelli delle ultime 24 ore, si fa sempre più critica la situazione negli ospedali. I ricoverati in regime ordinario sono 1.082 (+57 rispetto a ieri), mentre le terapia intensive occupate arrivano a 160 (+2) con 6 nuovi ingressi. Gli attuali positivi schizzano a 24.452 (+747), perchè anche oggi i guariti sono pochissimi: appena 23.

Il report dei contagi nelle altre province: Catania 197, Messina 124, Siracusa 3, Trapani 3, Ragusa 46, Caltanissetta 43, Agrigento 4, Enna 11.

Oltre a disporre la zona rossa per Palermo, il presidente della Regione Nello Musumeci, ha prorogato fino al 14 aprile (incluso) le massime misure restrittive a Caltanissetta, Caltavuturo in provincia di Palermo, Palma di Montechiaro nell'Agrigentino e Scicli, in provincia di Ragusa.

Vaccini obbligatori per i sanitari, entro oggi la comunicazione alla Regione

Scade oggi (martedì 6 aprile) il termine entro il quale gli “esercenti le professioni sanitarie” e gli “operatori di interesse sanitario” dovranno comunicare gli elenchi dei propri iscritti o dipendenti per verificare l'avvenuta vaccinazione contro il Covid. L'obbligo discende dal decreto legge dello scorso primo aprile (articolo 4) e per la Regione Siciliana la segnalazione va inviata per posta elettronica alla mail vaccini.professionisanitarie@regione.sicilia.it

Lo ricorda, in una nota, l'assessorato regionale per la Salute.

A dover provvedere ciascun Ordine professionale territoriale e i datori di lavoro di coloro che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali.

La situazione nel resto d'Italia

Il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi martedì 6 aprile 2021 registra 421 vittime in un giorno (ieri 296. 221 i nuovi ingressi in terapia intensiva. Mentre sono 7.767 i nuovi casi Covid su appena 112.962 tamponi. Si segnala un esiguo numero di vaccinazioni nel weekend di Pasqua: a dispetto della corsa al vaccino sono state somministrate 92 mila dosi domenica e 160 mila lunedì, contro le 211 mila di sabato e le 250 mila del venerdì.

Coronavirus, il bollettino di oggi martedì 6 aprile

Nuovi casi: 7.767

Casi testati: 31.142

Tamponi (diagnostici e di controllo): 112.962

molecolari: 70614 di cui 7306 positivi pari al 10.34%

rapidi: 42348 di cui 457 positivi pari al 0.01%

Attualmente positivi: 555.705

Ricoverati: 29.337, +552 (ieri 28.785)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 3.743, +6, 221 nuovi (ieri 3.737, 192 nuovi ingressi)

Totale casi positivi dall'inizio della pandemia: 3.686.707

Deceduti dopo Covid test positivo: 111.747

Totale Dimessi/Guariti: 3.019.255 (2.997.522)

Vaccinati: 3.481.428 (11.252.066 dosi somministrate)

Si tratta del 79.6% delle 8.709.480 dosi consegnate da Pfizer e delle 1.328.200 consegnate da Moderna al 30 marzo. La campagna vaccinale dedicata agli over 80 non in Rsa ha coinvolto oltre 3.854.792 i "nonni" che hanno avuto almeno una dose del vaccino Pfizer/Moderna. Con i 4.098.800 vaccini AstraZeneca destinati alla fase 3 sono stati coinvolti 234mila uomini delle forze armate e 1 milione docenti e non docenti del personale scolastico. Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini. Ieri somministrate 160mila dosi (di cui 35mila seconde dosi) rispetto alle 300mila auspicate dal piano vaccinale.