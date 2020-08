Coronavirus, calano i contagi: 26 nuovi casi in Sicilia, positivo un migrante a Lampedusa

Nuovi contagi da Coronavirus in calo in Sicilia negli ultimi due giorni. Dopo il +34 di ieri, oggi si registra un +26. Non è ancora disponibile il dato sul numero di tamponi processati. Due dei nuovi casi sono migranti, uno a Lampedusa e un altro in provincia di Catania. Sei i casi in provincia di Palermo (più il migrante positivo di Lampedusa che viene registrato come da prassi nel capoluogo siciliano ndr).

Secondo quanto riporta il bollettino del ministero della Salute attualmente dunque ci sono 1.125 positivi sull'Isola. Varia di poco rispetto a ieri la situazione negli ospedali: ci sono 70 ricoverati (+2), 10 in terapia intensiva (0) e 1.045 in isolamento domiciliare. Il totale dei casi dall'inizio dell'epidemia sale a 4.317. Da registrare 15 guariti. Rimane sempre fermo il dato dei decessi: 286.

Questo il dettaglio dei nuovi positivi per provincia: Catania 7, Palermo 7, Siracusa 4, Ragusa 3, Caltanissetta 2, Messina, Trapani ed Enna 1.

La situazione del resto d'Italia

Prosegue il calo dei contagi da coronavirus in Italia, che scendono sotto i mille. L'incremento delle ultime 24 ore è stato di 996, rispetto ai 1.365 casi e 4 morti di ieri (il 29 agosto i nuovi positivi erano stati 1.444 e 3 le vittime). Sale, invece, il numero delle vittime, sei in un giorno (ieri erano quattro), per un numero complessivo di 35.483 morti. E' quanto emerge dai dati del ministero della Salute. In totale sono 269.214 le persone contagiate e 35.483 le vittime dall'inizio della pandemia.