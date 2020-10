Coronavirus: 182 nuovi casi in Sicilia (+4 in provincia), 3 morti nelle ultime 24 ore

Sono 182 i nuovi casi positivi al Covid-19 oggi in Sicilia. Sono 56 le persone dimesse e tre quelle decedute nelle ultime 24 ore. Nell'isola attualmente ci sono 3171 positivi. La Regione Siciliana ha precisato che dei 182 nuovi casi, due sono migranti ospiti nell'hotspot di Lampedusa.

Secondo l’ultimo bollettino diramato dal ministero della Salute sono stati tre i decessi registrati nell’Isola nelle ultime 24 ore (317 in totale) e altri 19 i ricoveri di persone che hanno manifestato qualche sintomo. Passa da 2.724 a 2.829 (+105) il numero dei soggetti in isolamento domiciliare e da 4.052 a 4.108 (+56) il numero dei pazienti guariti e dimessi.

Le vittime sono due donne del Trapanese di 90 e 81 anni, morte negli ospedali di Palermo, e un uomo del Catanese di 87 anni. Secondo la suddivisione per provincia sono 52 i nuovi casi a Palermo (tra questi 2 migranti), 42 a Catania, 28 a Trapani, 26 a Caltanissetta, 11 a Messina, 10 a Siracusa, 8 a Ragusa, 4 ad Agrigento e 1 a Enna.

Pressoché stabile il numero dei pazienti in terapia intensiva, che passa da 21 a 20. In totale in Sicilia, dall’inizio della pandemia ad oggi, sono stati effettuati 502.672 tamponi che hanno portato a rilevare complessivamente 7.596 casi di contagio. Il totale degli attuali positivi nell'Isola è di 3.171 persone. Quasi 5 mila i casi identificati da sospetto diagnostico, 2.665 invece da attività di screening.

Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi sabato 3 ottobre 2020

• Attualmente positivi: 55.566

• Deceduti: 35.968 (+27, +0,08%)

• Dimessi/Guariti: 231.217 (+1.247, +0,54%)

• Ricoverati: 3.502 (+66)

• Ricoverati in terapia intensiva: 297 (+3)

• Tamponi: 11.169.391 (+118.932)

• Totale casi: 322.751 (+2.844, +0,89%)

In Italia sono attualmente 55.566 i casi positivi (+1.569): di questi sono 3.205 i pazienti ricoverati in ospedale con sintomi, mentre sono 297 quelli in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono invece 52.064 pazienti.